Dyjas holt Bronze im Doppel

Bei den erstklassig besetzten German Open in Magdeburg ist der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen mit drei von fünf Profis vertreten gewesen. Der Weltranglistensiebte Hugo Calderano, seit dem Pokalfinale leicht verletzt, verzichtete auf seinen ursprünglich geplanten Start, um im Olympiajahr kein Risiko einzugehen.

Am weitesten aus dem TTF-Team kam im Einzel bei den German Open, die der Weltranglistenzweite Xu Xin (China) gewann, Simon Gauzy. Um als einer von 16 Spielern für das Hauptfeld gesetzt zu sein, musste man mindestens die Weltranglistenposition 18 haben. Selbst für Gauzy, derzeit die Nummer 21, reichte es also nicht, sodass sämtliche TTF-Spieler – und die Studenten des Liebherr Masters College (LMC) – durch die aus vier K.-o.-Runden bestehende Qualifikation mussten.

Nur Gauzy schaffte den Sprung ins Hauptfeld und gelangte dort bis ins Achtelfinale. Nach einem Freilos in der ersten Qualifikationsrunde besiegte er den Belgier Laurens Devos (4:2), seinen französischen Nationalmannschaftskollegen Can Akkuzu (4:0) aus dem LMC und den Brasilianer Vitor Ishiy (4:1), der seit Jahren der Ochsenhauser Trainingsgruppe angehört. Im Hauptfeld stand Gauzy dann in der Runde der letzten 32 mit Lee Sangsu einem der besten Südkoreaner gegenüber, der als Weltranglisten-17. des Monats Dezember gesetzt war. Der Ochsenhauser machte ein starkes Spiel, gewann mit 4:1 (11:7, 16:14, 11:9, 7:11, 12:10) und stand damit im Achtelfinale. Dort unterlag Gauzy dann Cho Seungmin (Südkorea) in fünf Sätzen. Jakub Dyjas, ebenfalls in der ersten Qualifikationsrunde spielfrei, lieferte zunächst ein tolles Match gegen den Tschechen Tomas Polansky vom Bundesligisten 1. FC Saarbrücken ab, der im Punktspiel schon Hugo Calderano geschlagen hatte.

Dyjas siegte mit 4:1, musste aber in der nachfolgenden Runde dem international für Dänemark startenden Chinesen Zhai Yujia nach fünf Durchgängen gratulieren. Ohne Medaille verließ der 24-jährige Pole Magdeburg aber nicht. Dyjas erwies sich nämlich einmal mehr als starker Doppelspieler und holte zusammen mit dem belgischen Linkshänder Cedric Nuytinck nach einigen starken Auftritten – unter anderem gegen die hoch gehandelten Deutschen Dimitrij Ovtcharov/Patrick Franziska – die Bronzemedaille.

Stefan Fegerl traf nach einem Freilos in der Qualifikation auf den Südkoreaner Park Ganghyeon und verlor in vier Sätzen.

Majoros bester LMC-Spieler

Von den LMC-Spielern kam der Ungar Bence Majoros relativ weit, der in der dritten Qualifikationsrunde gegen den Griechen Panagiotis Gionis den Kürzeren zog. Der Ungar Adam Szudi schied eine Runde früher aus – gegen den späteren Viertelfinalisten Zhao Zihao (China). Auf sich aufmerksam machen konnte der 19-jährige Grieche Ioannis Sgouropoulos, der in der Bundesliga für Grenzau aufschlägt. Sgouropoulos warf in der zweiten Qualirunde den klar favorisierten Hongkong-Chinesen Ho Kwan Kit aus dem Turnier.