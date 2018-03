Dyjas bleibt weiter Ochsenhauser

Jakub Dyjas bleibt dem Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen zwei weitere Jahre erhalten. Am Mittwoch gab der Verein die Vertragsverlängerung mit dem 22-jährigen Angriffsspieler aus Polen bekannt.

„Jakub ist seit seinem 17. Lebensjahr permanent bei uns am Liebherr Masters College in Ochsenhausen und trägt bereits in der dritten Saison das Trikot der TTF Liebherr Ochsenhausen“, freut sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic über die Vertragsverlängerung. „Er hat bei der EM 2016 Bronze im Einzel und Silber im Doppel gewonnen.“ Das spreche auf der einen Seite für die exzellente Arbeit der Trainer in Ochsenhausen, aber auch für die Entschlossenheit und das Talent von Dyjas. „Wir glauben an Jakub und freuen uns sehr, auch die kommenden zwei Jahre mit ihm gemeinsam zu gehen“, so Pejinovic.

Auch Jakub Dyjas freut sich, in Ochsenhausen bleiben zu können. „Ich habe mich entschieden, bei den TTF Liebherr Ochsenhausen zu verlängern, denn ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt der 22-Jährige. „Der Verein ist sehr professionell aufgestellt und ich sehe hier die besten Chancen, mich weiterzuentwickeln.“

Mehrere Angebote aus Europa

Die aktuelle Bundesligabilanz von Dyjas lautet 8:5, in der Champions League verbuchte er vier Siege und drei Niederlagen. Gerade in den vergangenen Wochen zeigte der 1,83 Meter große Rechtshänder wiederholt, wie wertvoll er für das Team ist. Zuletzt in den beiden wichtigen Partien gegen Saarbrücken in Champions League und Bundesliga besiegte er Tiago Apolonia, Patrick Franziska und Bojan Tokic. Wegen seiner sportlichen Entwicklung hatte Dyjas auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Diverse europäische Klubs hatten nach TTF-Angaben Interesse an ihm gezeigt.