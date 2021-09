Durchfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Durchfahrt in den „Unteren Wiesen“ in Ochsenhausen wird ab Mittwoch, 22. September, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund ist der Bau eines neuer Gehweg bei einem Disocunter. Die Sperrung der Straße wird bis voraussichtlich Freitag, 15. Oktober, dauern. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden die Anwohner mit einem Schreiben informiert. Für sie soll es möglich sein, zu ihren Grundstücken zu fahren. „Ich bin froh, dass wir mit dem Bau des Gehwegs für die Fußgänger im Bereich ‚Untere Wiesen‘ eine Lücke im Gehwegbereich schließen können“, freut sich Bürgermeister Andreas Denzel.

Wie es in dem Schreiben an die Anwohner heißt, sind die Firmen „bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten“. Trotzdem ließen sich Beeinträchtigungen nicht komplett ausschließen.