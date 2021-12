Düsseldorf schlägt Ochsenhausen

Im Gipfeltreffen der Tischtennis-Bundesliga hat Borussia Düsseldorf eine Machtdemonstration hingelegt und mit 3:1 bei den TTF Liebherr Ochsenhausen gewonnen.

Mit Simon Gauzy an Position zwei hatte Ochsenhausen gehofft, Anton Källberg zu knacken. Selbst der Weltranglisten-18. aus Frankreich schaffte es jedoch nicht, die Siegesserie des Düsseldorfers zu beenden. Mit 3:2 (11:6, 9:11, 6:11, 11:6, 11:7) sicherte sich Källberg schließlich seinen elften Einzelsieg der Saison im elften Spiel.

Kaum minder beeindruckend war zuvor der Auftritt von Dang Qiu verlaufen. Nach 3:7-Rückstand im ersten Satz gegen Kanak Jha riss der 25-Jährige das Spiel an sich und gewann schließlich überraschend deutlich mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:4). Mit Kristian Karlsson kam ein frisch gebackener Weltmeister zum Einsatz. Bei der WM in Houston hatte Karlsson mit Mattias Falck im Doppel Gold geholt. In der Bundesliga hatte der Schwede am Sonntag allerdings das Nachsehen, mit 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 8:11) unterlag er gegen Samuel Kulczycki. Der Düsseldorfer Sieg war damit nur aufgeschoben: Im Spitzeneinzel war wieder Källberg dran, der Jha mit 3:1 (4:11, 11:6, 11:5, 11:4) schlug.