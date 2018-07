Drittes Tischtennis-Open-Air am Samstag

Die TTF Liebherr Ochsenhausen laden am Samstag, 28. Juli, zum dritten Tischtennis-Open-Air auf den Ochsenhauser Marktplatz ein. Um 15 Uhr fällt der Startschuss zum Tischtennis-Spaßturnier, das in zwei verschiedenen Klassen – Aktive und Hobbyspieler – ausgetragen wird.

Es wird nach dem Schweizer System gespielt, was bedeutet, dass alle Teilnehmer häufig zum Einsatz kommen und für jeden acht Matches garantiert sind, heißt es in einer Pressemitteilung. In den zehn Euro Startgebühr sind bereits ein Schläger sowie eine Eintrittskarte zum ersten Bundesliga-Heimspiel des deutschen Vizemeisters TTF Liebherr Ochsenhausen in der neuen Saison enthalten. Maximal 32 Personen je Turnierklasse können teilnehmen. Der Erstplatzierte bekommt einen 100-Euro-Gutschein des Gewerbevereins Ochsenhausen, der zweite Platz ist mit drei VIP-Karten für das erste TTF-Heimspiel verbunden und für den Dritten gibt es zwei TTF-Dauerkarten für die Saison 2018/19.

Zusätzlich gibt es einen Spaßparcours für Jung und Alt. Dort gibt es unter anderem Robopong, ein großes Gewinnspiel, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Es sind in beiden Turnierklassen noch Startplätze frei. Bei schlechter Witterung findet das Turnier im Tischtennis-Leistungszentrum statt.