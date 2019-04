Dritter Sieg in Folge für Ochsenhausen

Der SV Ochsenhausen hat sich weiter Luft im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga verschafft. Der SVO siegte am Samstag gegen den FC Ostrach mit 1:0 und holte den dritten Sieg in Folge. Vor allem in der Schlussphase hatten die Gastgeber das für den Heimsieg notwendige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Die Gäste haderten hingegen mit ihrer Chancenauswertung. „Auch Arbeitssiege sind schön“, sagte Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild.

Ostrachs Trainerduo Timo Reutter und Christian Söllner kritisierten nach der Partie vor allem das Auftreten ihrer Mannschaft in den ersten 45 Minuten. „Da sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, das war zu wenig“, sagte Timo Reutter. In der Tat hatte Ochsenhausen besser ins Spiel gefunden. Oliver Wild köpfte nach drei Minuten knapp am Pfosten vorbei, zehn Minuten später fand ein Querpass von Kapitän Andreas Ludwig im Strafraum keinen Abnehmer. Es folgte eine Phase, in der Ostrach sich schwer tat, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Heimelf wusste dies aber nicht in klare Chancen umzumünzen. Zur Führung wurde der SVO dann eingeladen. Ostrachs Stefan Hornstein spielte einen schlampigen Querpass, SVO-Stürmer Alexander Ziesel spritzte dazwischen und traf zum 1:0. Gästekeeper Thomas Löffler war zwar noch am Ball, konnte das Gegentor aber nicht mehr verhindern. Nur eine Minute später musste Ochsenhausens Schlussmann Jan Besenfelder hinter sich greifen, das Schiedsrichtergespann entschied jedoch auf Abseits.

Chancen auf beiden Seiten

Während die erste Hälfte wenig Chancen zu bieten hatte, begann der zweite Durchgang turbulent. Zunächst scheiterte der Ostracher Andreas Zimmermann freistehend an Besenfelder (50.), auf der Gegenseite parierte Löffler gegen Oliver Wild (52.). Auch zwei gute Vorstöße von Ludwig über die rechte Seite konnten die Gastgeber nicht nutzen. „In dieser Phase müssen wir das 2:0 machen“, räumte Oliver Wild nach der Partie ein. Ochsenhausen zog sich in der Folge zurück, das Spiel auf holprigem Platz verflachte.

Die Schlussphase sollte es aber nochmals in sich haben. Die beste Chance gegen einen tief stehenden SVO vergab FCO-Spieler Zimmermann, der im Strafraum unbedrängt an den Ball kam und abschloss. Ochsenhausens Thilo Denzel warf sich jedoch im letzten Moment in den Schuss und klärte zur Ecke (84.). Auch Tenshi Iso Kleiner aus der Distanz (88.) und Markus Gipson per Freistoß (90.+3) wollte der Ausgleich nicht gelingen. „Wir haben uns etwas zu weit hinten rein drängen lassen“, sagte Oliver Wild, der seine Mannschaft vor allem in der Anfangsphase als die bessere gesehen hatte. „Am Ende hatten wir auch etwas Glück auf unserer Seite.“

Ostrachs Trainer Reutter trauerte den vergebenen Chancen nach. „Ein Remis wäre verdient gewesen.“ In der zweiten Hälfte könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wenn man aber so auftrete wie in Durchgang eins, sei es zu wenig. „Das reicht dann in der Landesliga einfach nicht.“