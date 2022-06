Dreigestirn der Moderne im Fruchtkasten

Mit einer kleinen Ausstellungssensation kann die Städtische Galerie im oberschwäbischen Ochsenhausen im Sommer 2022 aufwarten: Mit Chagall, Miró und Picasso zeigt die mittlerweile 25. Große Sommerausstellung im klösterlichen Fruchtkasten Arbeiten der drei ganz großen Maler der klassischen Moderne. Die Ausstellung eröffnet am 3. Juli um 11 Uhr.

Wie nur wenige andere Künstler haben diese Meister mit ihrem unverwechselbaren Stil die Kunst des 20. Jahrhunderts geprägt: Chagall mit seinen poetischen und farbenfrohen Werken, Mirò mit seinen heiteren und phantastischen Bildkompositionen und Picasso mit seiner fast unerschöpflichen Kreativität bis ins hohe Alter. Auch noch Jahrzehnte nach ihrem Tod faszinieren diese drei Künstler mit ihren Werken Kunstfreunde in aller Welt. Die Ausstellung in Ochsenhausen ist vom 3. Juli bis zum 9. Oktober zu sehen.

Kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts war so berühmt und gleichzeitig so umstritten wie Pablo Picasso (1881-1973). Seine Gemälde gehören zu den teuersten Kunstwerken der Welt. Gemeinsam mit seinem Künstlerfreund Georges Braque begründete Picasso mit dem Kubismus eine völlig neue Epoche in der Kunst. Die in seinem Werk immer wiederkehrende Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau beschäftigte ihn zeitlebens ebenso wie seine Liebe zum Stierkampf. Ebenfalls schon früh setzte sich der Künstler für den Frieden ein: Die von Picasso 1949 für den Pariser Weltfriedenskongress entworfene Friedenstaube wurde weltweit zum Friedenssymbol.

Tiefleuchtende Farben und scheinbar schwerelos im blauen Kosmos schwebende Figuren und Gegenstände sind charakteristisch für das Werk des 1887 im russischen Witebsk geborenen Marc Chagall. Blumensträuße und Liebespaare hoch über den Dächern, Fabeltiere und biblische Szenen wurden zum Markenzeichen seiner Kunst. Voller Heiterkeit und zugleich voller Melancholie erzählt uns Marc Chagall von seinen Träumen und von seiner lebenslangen Sehnsucht nach der dörflichen russischen Heimat. Seine farbenfrohen Illustrationen zum Zirkus und zur Bibel sowie zu La Fontaines “Fabeln„ und zu den “Arabischen Nächten„ verzaubern bis heute die Menschen auf der ganzen Welt. Mit seinen Arbeiten zum antiken Hirtenroman “Daphnis und Chloe„ schuf der 1985 verstorbene Marc Chagall eines der kostbarsten und am schönsten illustrierten Werke der Weltliteratur

Der katalanische Vorzeigekünstler Joan Miró (1893-1983) erlebte seinen künstlerischen Reifeprozess wie Picasso und Chagall ebenfalls in Paris. Von der Natur und der Höhlenmalerei in seiner Heimat Katalonien beeinflusst, entwickelte Miró mit seinen Chiffren und Formen seine eigene geheimnisvolle Formensprache: Sonne, Mond und Sterne, Vögel und Schlangen, aber auch die Frau als das Prinzip des ewig Weiblichen. Im Zusammenwirken mit den Grundfarben Rot, Gelb, Blau entführt Miró den Betrachter seiner Bilder so in eine heitere und phantastische Welt voll Zauber und Poesie.