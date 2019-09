Drei Spiele in fünf Tagen für die TTF Liebherr Ochsenhausen

Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen, davon zwei in der Tischtennis-Bundesliga und dazwischen das Pokalderby gegen Neu-Ulm: Es wird stressig für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Zum Auftakt geht es am Freitag, 19 Uhr, in der Bundesliga nach Jülich. Am Sonntag folgt das Pokalspiel in Neu-Ulm, ehe es am Dienstag bereits in Ehingen mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen den ASV Grünwettersbach weitergeht.

Ochsenhausen ist am Freitag in Jülich beim Tabellenvorletzten zu Gast. Die TTF haben aber selbst erst zwei Punkte auf der Habenseite und sind noch dabei, so richtig in der Saison anzukommen. Der hart erkämpfte Heimsieg gegen Grenzau war erst der Auftakt.

Jülich hat bisher zwar alle drei Partien verloren, aber nur gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe gespielt, gut dagegengehalten und sich keineswegs abschlachten lassen, weder beim 0:3 in Bremen noch beim 1:3 gegen Bad Königshofen und Bergneustadt. Die Truppe aus dem äußersten Westen scheint diese Saison stärker zu sein als in der Spielzeit 2018/19.

Vom alten Kader, der damals den letzten Platz belegt hatte, hat man lediglich den belgischen Linkshänder Robin Devos und den aus Oberschwaben stammenden Dennis Klein, der bis vor einigen Jahren dem Liebherr Masters College angehörte, behalten. Mit dem 22-jährigen Deni Kozul hat Jülich die Nummer drei Sloweniens unter Vertrag genommen. Und mit dem Holländer Ewout Oostwouder einen alten Bekannten zurückgeholt, der die Truppe schon zu Zweitligazeiten verstärkt hat. Es fehlen zwar internationale Topleute, doch dafür hat man einen ausgeglichenen Kader beisammen, in dem einer für den anderen ackert. Jülich wird es den Schützlingen von Cheftrainer Dmitrij Mazunov nicht leicht machen. „Jülich sollte nicht unterschätzt werden. Von der Papierform zählen sie vielleicht zu den schlechteren der Liga, aber das hat nicht viel zu sagen“, schätzt Mazunov die Lage ein.

„Nach dem Sieg gegen Grenzau wollen wir natürlich auch das nächste Spiel gewinnen und hoffentlich den Start einer Siegesserie einläuten. Auch gegen Jülich müssen wir sehr konzentriert agieren, um diese Ziel zu erreichen.“ TTF-Präsident Kristijan Pejinovic bescheinigt Jülich ebenfalls Qualität, auch wenn die Mannschaft um den Klassenerhalt kämpft. „Es gilt, unseren Aufwärtstrend fortzusetzen und nicht zu patzen. Wir wollen in Jülich gewinnen aber uns nach Möglichkeit nicht total verausgaben. Am Sonntag haben wir im Pokal ein erstes echtes Endspiel, da müssen unsere Jungs einigermaßen fit bleiben.“

Die Aufgebote:

TTC indeland Jülich: Deni Kozul (SVN/22 Jahre/Weltrangliste (WRL): Platz 101/Bundesliga-Saisonbilanz (TTBL): 0:5), Robin Devos (BEL/25/WRL: 90/TTBL: 2:1), Dennis Klein (GER/22/WRL: 233/TTBL: 0:2), Ewout Oostwouder (NED/25/WRL: 147/TTBL: 0:1). Trainer: Miroslav Broda (GER/55).

TTF Liebherr Ochsenhausen: Hugo Calderano (BRA/23 Jahre/Weltrangliste (WRL): Platz 6/Bundesliga-Saisonbilanz (TTBL): 2:1), Simon Gauzy (FRA/24/WRL: 20/TTBL: 1:3), Stefan Fegerl (AUT/30/WRL: 70/TTBL: 0:2), Jakub Dyjas (POL/23/WRL: 76/TTBL: 0:1), Vladimir Sidorenko (RUS/17/WRL: 189/TTBL: 1:0). Cheftrainer: Dmitrij Mazunov (RUS/48).