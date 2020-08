Drei Sommerkonzerte im August und September – Anmeldung notwendig

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der diesjährige Ochsenhauser Musiksommer abgesagt werden. Dennoch veranstaltet die Landesakademie im August und September drei Konzerte. Das erste Konzert an der Landesakademie ist am Montag, 24. August, ab 19 Uhr. Laut Ankündigung ist der Geiger Benjamin Schmid mit drei Violinsonaten von Ludwig van Beethoven zu hören. Herausragend ist dabei die Kreutzersonate, die für jeden Interpreten Herausforderung und Visitenkarte zugleich ist. Das expressive Werk galt lange Zeit nach seiner Uraufführung als unspielbar. Umso mehr darf man sich auf den Violinabend mit dem in Ochsenhausen gerne gesehenen Virtuosen Benjamin Schmid freuen, der am Klavier von Ariane Haering begleitet wird. Besucher werden gebeten, für dieses Konzert bis Freitag, 7. August, Plätze zu reservieren. Am Freitag, 11. September, findet ab 19 Uhr ein Recital mit dem Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter statt. Seit 2009 stehen die beiden Bruno-Frey-Musikpreisträgerinnen zusammen auf der Bühne und faszinieren ihr Publikum durch Stilvielfalt, Virtuosität und musikalischem Ausdruck. Sie bieten ein spannendes Programm, das einen Bogen von J.S. Bach bis zu Eigenkompositionen spannt. Am Sonntag, 13. September, haben ab 19 Uhr Interessierte Gelegenheit, das Klavierduo Hans-Peter und Volker Stenzl mit Werken Ludwig van Beethovens zu hören. Der Eintritt zu allen drei Konzerten ist frei, jedoch ist eine Platzreservierung erforderlich.