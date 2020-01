Drei Mitarbeiter erhalten Auszeichnungen

Drei Mitarbeiter der Firma Bodenmüller Landtechnik in Reinstetten haben Auszeichnungen für ihre schulischen Leistungen erhalten. Das teilt das Unternehmen mit. Timo Bodenmüller erhält eine Belobigung für gute schulische Leistungen an der Max-Eyth-Schule in Kirchheim unter Teck. Manuel Miller erhält einen Preis für sehr gute schulische Leistungen. Zudem belegte er beim letztjährigen Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks den ersten Platz und wurde somit Kammersieger. Beim Landeswettbewerb des deutschen Handwerks erzielte er Platz drei. An diesem Wettbewerb kann nur teilnehmen, wer die Gesellenprüfung mit der Note „gut“ oder besser absolviert hat. Sowohl Manuel Miller als auch Timo Bodenmüller hatten ihre Ausbildung im September 2015 bei der Firma Bodenmüller begonnen. Beide wurden im vergangenen Jahr als Gesellen übernommen. Martin Bodenmüller legte 2019 die Meisterprüfung als Land- und Baumaschinenmeister in Kirchheim unter Teck erfolgreich ab. Für gute Leistungen wurde er mit einer Belobigung von der Schule ausgezeichnet.