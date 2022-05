Die Jungstörche in Ochsenhausen sind beringt

Große Freude hat im Ochsenhauser Rathaus geherrscht als die Storchenbeauftragte Ute Reinhardt sich zum Beringen des Storchennachwuchses angekündigt hatte. In diesem Jahr gab es drei Jungvögel zu beringen.

Die Tiere brachten beim Wiegen jeweils etwas mehr als drei Kilo auf die Waage, womit sie nach Aussage der Storchenbeauftragten als „gesund und wohlgenährt“ gelten. Die rund sechs Wochen alten Vögel werden so lange von ihren Eltern mit Futter versorgt, bis sie selbst fliegen und sich Nahrung beschaffen. Die ersten Flugversuche werden in etwa vier Wochen erwartet. Die Storcheneltern – sie hatten dort auch in den vergangenen Jahren gebrütet – beobachteten die Akteure aus sicherer Entfernung.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit der Drehleiter vor das Rathaus gefahren, brachte die Storchenbeauftragte zum Nest und zurück auf den Boden. „Das ist jedes Jahr eine schöne Abwechslung für unsere Kameraden“, sagte der stellvertretende Kommandant Jürgen Weiß. Für die jungen Störche gab es nicht nur Ringe, sondern ihnen wurden auch die Schnäbel geputzt, zudem wurde Unrat aus dem Nest entfernt. Ute Reinhardt rechnet damit, dass die Jungstörche im August oder September in den Süden aufbrechen, wo sie normalerweise überwintern. Die Eltern werden dem Nachwuchs später folgen.

Wer mehr über das Ochsenhauser Storchenpaar oder über die Störche in Oberschwaben erfahren will, findet dazu Informationen auf der Internetseite www.stoerche-oberschwaben.de. Den Ochsenhauser Störchen mit den Ringnummern A9W15, A9W16 und A9W17 kann man über die städtische „Storchencam“ beim Aufwachsen zusehen: Die Kamera sendet live und ist über www.ochsenhausen.de zu erreichen.