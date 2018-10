Drei Brücken in Wennedach und Reinstetten werden im kommenden Jahr saniert. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik einstimmig beschlossen. Außerdem soll im Zuge dessen auch gleich der Straßenbelag zwischen Wennedach und Reinstetten erneuert werden. Insgesamt kosten die Maßnahmen rund 1,25 Millionen Euro. Der Landkreis rechnet bei den Brücken mit einem Landeszuschuss von 380 000 Euro.

Saniert werden auf der Kreisstraße 7527 zwei Brücken bei Wennedach. Eine führt über einen Feldweg, die andere über einen weiteren Feldweg und den Rohrbach. Die dritte Brücke verläuft in Reinstetten über die Rottum. Bereits 2012 wurden bei einer Prüfung Schäden an allen drei Bauwerken festgestellt. 2017 wurde schließlich jedes Bauwerk einzeln analysiert. „Es ist jetzt an der Zeit, dass wir die Brücken sanieren“, sagte Landrat Heiko Schmid in der Sitzung. „Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal in den Genuss von Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen von Brücken erhalten.“

Längst überfällige Belagssanierung

Auch die Belagssanierung des 3,5 Kilometer langen Abschnitts auf der K 7527 zwischen Wennedach und Reinstetten sei längst überfällig. „Der Belag wurde das letzte Mal vor 26 Jahren erneuert“, so Landrat Schmid. Durch die lange Nutzungsdauer und das steigende Verkehrsaufkommen seien größere Fahrbahnschäden entstanden. Der Abschnitt hat laut Straßenamt eine überdurchschnittliche Verkehrsbelastung von circa 3800 Fahrzeugen am Tag und ist eine wichtige Verbindungsstrecke in Richtung Biberach und zur B 30 Richtung Ulm. „Da wir die Straße für die Brückensanierung ohnehin voll sperren müssen, machen wir die Belagssanierung gleich mit“, so Schmid.

Als nächstes sollen die Bauarbeiten öffentlich ausgeschrieben werden, der Baubeginn ist ab März 2019 geplant. Die vorgesehene Bauzeit beträgt rund fünf Monate. Von den kalkulierten Kosten in Höhe von 1,25 Millionen Euro entfallen 335 000 Euro auf die Belagssanierung. Bei den drei Brücken wird die Sanierung des Bauwerks über einen Feldweg bei Wennedach und den Rohrbach am teuersten: 563 000 Euro sind hier veranschlagt. Die Brücke aus dem Jahr 1968 wurde 1988 saniert, 2007 wurden die Fahrbahnübergänge instand gesetzt. Zu den nach 50 Jahren aufgetretenen Schäden und Mängeln gehören nun unter anderem kaputte Abdichtungen, teils feuchter Beton sowie veraltete und zu niedrige Geländer.