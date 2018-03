Dramatisches Ende in Oberzell

Der SV Oberzell hat in der Fußball-Landesliga gegen den SV Ochsenhausen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt. Einmal mehr war Torjäger Anderson Gomes dos Santos der Matchwinner mit seinem späten Tor zum 2:1.

„Jetzt stehen Spiele gegen den VfB, den FV II und Laupheim an – da war der Sieg gegen Ochsenhausen für uns Gold wert.“ Oberzells Trainer Achim Pfuderer pustete kräftig durch nach einer nervenaufreibenden Partie, die aufgrund der Verletzung von Ochsenhausens Torhüter Alexander Aumann mehr als 100 Minuten dauerte.

Die Oberzeller hatten an ihrer Taktik, die in Mietingen zu einem 3:0 geführt hatte, wenig zu ändern: Wieder warteten in Gomes dos Santos und Ersin Sanli zwei lange Stürmer auf hohe Bälle. Dass der Ball diesmal aber auch flach den Weg nach vorne fand, dafür sorgte die Rückkehr von Marco Geßler, der zentral hinter den Spitzen begann. Ersetzen musste Oberzell Daniel Marin, der in Mietingen einen Schlag auf den Kehlkopf erhalten hatte. Für ihn rückte Michael Polczynski in die Innenverteidigung.

Überrascht wurden die Oberzeller von der offensiven Ausrichtung des Gegners. Zu Beginn hatten insbesondere Linus Kleb und Marcel Freisinger erhebliche Mühe, die linke Seite gegen David Mayer und Andreas Ludwig zuzubekommen. Immer wieder flogen von dieser Seite Flanken in den Strafraum. In der achten Minute hatte der lange Spielertrainer der Ochsenhausener, Oliver Wild, nach solch einer Flanke per Kopf die erste Großchance seines Teams.

Auf der anderen Seite ergaben sich aber immer wieder Räume für Oberzeller Konter. Beim ersten Versuch schickte Gomes dos Santos Freisinger, der wurde abgelaufen. Die Ochsenhauser hatten mehr Ballbesitz – in der 20. Minute musste Oberzells Verteidiger Niklas Schlegel gleich zweimal in höchster Not klären. Aber die Oberzeller standen ihrem Gegner in Sachen Torchancen in nichts nach: In der 27. Minute lief Geßler an der Strafraumkante quer, sein Schuss landete aber bei Aumann.

Nach der Halbzeit brachte Pfuderer Dominik Boos für Sanli, um mehr Stabilität ins Mittelfeld zu bekommen. Besser ins Spiel kam aber zunächst der Gegner: Kai Mähr im Oberzeller Tor klärte in der 49. Minute stark gegen Oliver Wild. Kurz darauf meldeten sich die Oberzeller mit einer Doppelchance von Freisinger und Felix Tremmel zurück. In der nächstens Szene schickte Tremmel Gomes dos Santos, und der wurde von Aumann im Strafraum von den Beinen geholt. Ochsenhausens Keeper blieb mit einem Schrei am Boden liegen und musste später aufgrund einer Armverletzung vom Krankenwagen abgeholt werden.

Die Gäste waren ohne Ersatztorhüter angereist, Verteidiger Serban Rosu ging zwischen die Pfosten – und kassierte als erste „Amtshandlung“ das 0:1 durch einen von Geßler verwandelten Strafstoß. Ochsenhausen gab aber nicht auf und kam nach einem langen Ball und einem Stellungsfehler von Polczynski durch einen Volleyschuss von Stürmer Konrad Licht zum verdienten Ausgleich. Aber die Oberzeller nahmen den Sieg mit: Freisinger scheiterte noch an Rosu. Besser machte es Gomes dos Santos in der 97. Minute, als er den Neu-Keeper nach Zuspiel von Geßler mit einem trockenen Schuss überwand. Weil sich Geßler anschließend zu einer Geste Richtung Linienrichter hinreißen ließ, die dieser als Beleidigung wertete, mussten die Oberzeller die letzten Minuten zu zehnt überstehen. Pfuderers Freude über die drei Punkte war denn auch getrübt: „Die Rote Karte war der Wermutstropfen.“