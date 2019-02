Dr.-Hans-Liebherr-Halle: Bis zum Herbst soll der Boden saniert sein

Sie ist die größte, wichtigste und auch neueste Sporthalle der Stadt Ochsenhausen: die Dr.-Hans-Liebherr-Halle. Doch Sport wird darin bereits seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr betrieben, seit Juni 2018 ist die Halle wegen Wasserschäden gesperrt. Es folgte eine längere Auseinandersetzung mit den Versicherungen, mittlerweile zeichnet sich zumindest teilweise eine Lösung ab. Der einstige Plan, die Halle ab Februar wieder öffnen zu können, ist bekanntermaßen längst überholt. Die Stadtverwaltung ist jedoch zuversichtlich, dass die Sportstätte zu Beginn des neuen Schuljahres wieder zur Verfügung steht.

Die Wände mit Folie abgeklebt, der Hallenboden teilweise ausgebaut, die Rohre der Fußbodenheizung quer in der Halle verteilt: Wer einen Blick in die Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen wirft, sieht sofort, dass hier an Sport nicht zu denken ist. Seit Juni ist die im Jahr 2010 eröffnete Halle gesperrt, Schulen und Vereine müssen über Monate hinweg in Ausweichquartieren trainieren und spielen – wie beispielsweise die Tischtennisprofis der TTF Liebherr Ochsenhausen in Ehingen (siehe Kasten). Grund für die monatelange Sperrung sind „zwei Schadensfälle, die sich überlagern“, wie Bürgermeister Andreas Denzel erklärt. Deren Ausmaß aber nicht gleich nach den verheerenden Starkregenfällen 2016 ersichtlich geworden war.

Bei dem Unwetter im Juni 2016 drang Wasser in die Halle, die Feuchtigkeit verbreitete sich im Boden entlang der Außenwände. „Wir haben das getrocknet, die Messergebnisse waren danach in Ordnung“, sagt Stadtbaumeister Rolf Wiedmann. Folglich wurde die Halle auch wieder für den Sportbetrieb freigegeben. Dass doch noch Feuchtigkeit im Boden war, zeigte sich erst, als dieser im vergangenen Jahr an den Hülsen für die Handballtore Blasen warf.

An und in den Hülsen wurde Feuchtigkeit festgestellt, der von Denzel angesprochene zweite Schadensfall. In den Augen der Stadtverwaltung ein Planungsfehler des Architekten, weshalb nicht nur die eigene Gebäudeversicherung sondern auch die Versicherung des Architekten kontaktiert wurde.

Fünf oder sechs der insgesamt 18 Hülsen, in denen beispielsweise auch ein Volleyballnetz befestigt werden kann, waren von der Feuchtigkeit betroffen. Doch damit nicht genug: Bei den Untersuchungen zeigte sich auch, dass sich entlang der Wände in einem zwei bis drei Meter breiten Bereich im Hallenboden Feuchtigkeit ausgebreitet hatte. Woher diese stammte, ließ sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genau nachvollziehen, vermutlich aber von der Überschwemmung.

Schimmelsporen nachgewiesen

Was klar war: Durch die Feuchtigkeit im Boden war die sogenannte Schüttung – ein Material, das dafür sorgt, dass der Boden eben ist – mit Schimmelpilzen befallen. Nachdem der Boden geöffnet worden war, konnten sich die Schimmelsporen in der ganzen Halle verteilen. „Wir brauchen natürlich eine keimfreie Halle“, sagt Rolf Wiedmann. Wenn die kontaminierte Schüttung nicht komplett ausgetauscht werde, könne niemand garantierten, dass der Schimmelbefall restlos beseitigt sei oder nicht mehr wiederkomme. Zumal sich mögliche Sporen bei einem Sportboden, der in Bewegung ist, leichter ausbreiten könnten.

Chemiker raten deshalb, den ganzen Boden auszutauschen, erklärt Rolf Wiedmann. Auch die Stadtverwaltung teile diese Ansicht. Zumal alle 18 Hülsen, die quer in der Halle verteilt sind, erneuert werden müssten. Geschätzte Kosten: 40 000 Euro. Auch wenn nicht an allen Feuchtigkeit festgestellt worden sei, liege die Vermutung nahe, dass ein grundsätzlicher Planungsfehler zugrunde liege, so Wiedmann.

Mit der eigenen Versicherung hat sich die Stadt zwischenzeitlich wegen der Hochwasserschäden geeinigt, sie übernimmt einen Großteil des Gesamtschadens. Die Versicherung des Architekten hat vergangene Woche ein Angebot unterbreitet, mit dem die Stadt aber noch nicht zufrieden ist, wie die städtische Pressesprecherin Monika Merk erklärt. Stadtbaumeister Wiedmann ist trotzdem guter Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden kann. Den Gesamtschaden beziffert er auf 350 000 Euro – inklusive aller Nebenkosten wie beispielsweise die Reinigung der Halle. Die Stadt wird auf alle Fälle die mit der Versicherung vereinbaren zehn Prozent Eigenanteil stemmen müssen. Die im Haushalt vorsorglich eingestellten 300 000 Euro werden aber sicher nicht gebraucht.

Die Sanierung des Hallenbodens soll jedenfalls schnellstmöglich beginnen, denn für Bürgermeister Denzel ist klar: „Ziel ist es, dass die Halle spätestens zum Schuljahresbeginn saniert ist und wieder genutzt werden kann.“