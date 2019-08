Doublesieger trifft auf Vizemeister

Gleich ein Knallerspiel steigt zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Bundesliga: Der Doublesieger TTF Liebherr Ochsenhausen empfängt in der Neuauflage des DM-Finales vom Mai den Vizemeister 1. FC Saarbrücken. Spielbeginn in der Sporthalle des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums ist am Samstag um 19 Uhr.

Nur zu gut könnte man sich die beiden Rivalen in einem der Endspiele – im Pokal, oder um den DM-Titel – Monate später vorstellen, sei es in Neu-Ulm oder Frankfurt. Wenn man das zurückliegende Finale um die deutsche Meisterschaft gegen die Saarländer rekapituliert und sich vor Augen führt, wie knapp es damals zuging – sämtliche Matches endeten nach lange ausgeglichenem Verlauf jeweils mit 3:2 zugunsten der Oberschwaben –, wird einem bewusst, was am Samstag auf Hugo Calderano und Kollegen zukommt. Nun hat Saarbrücken mit dem chinesischen Ex-Nationalspieler Shang Kun auch noch einen neuen Spitzenspieler an Bord, sodass der seit Monaten in Topform agierende Weltranglisten-15. Patrick Franziska, in der Vorsaison erfolgreichster Bundesligaspieler und zuletzt international auch gegen einige Top-Chinesen erfolgreich, zumindest nominell nur noch die Nummer zwei ist.

Der 28-jährige Shang Kun wird den Saarländern die ganze Saison über zur Verfügung stehen. Zwar war er in der Weltrangliste nie besser als auf Platz 45 (April 2017) notiert, was aber dem Umstand geschuldet war, dass sein Verband ihn zu selten für internationale Turniere nominierte. Seine größten Erfolge feierte Shang von 2014 bis 2016, als er bei den chinesischen Meisterschaften jeweils Bronze im Einzel holte. Der Linkshänder aus Shanghai, der zuletzt in Polen für Dekorglass Dzialdowo aufschlug, soll das Team noch einmal verstärken und für zusätzliche taktische Möglichkeiten sorgen.

TTF-Cheftrainer Dimitrij Mazunov kann personell aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt waren alle TTF-Spieler in guter Form, auch wenn ihnen keine sensationellen Turniererfolge gelangen – die beiden Goldmedaillen von Hugo Calderano bei den Pan American Games in Lima waren ohnehin fest eingeplant. Ein kleiner Vorteil könnte für die Oberschwaben darin bestehen, über die besser eingespielte Mannschaft zu verfügen – auch was ein mögliches Abschlussdoppel betrifft. „ Wir freuen uns, dass die Saison mit einem Heimspiel losgeht“, so Mazunov. „Saarbrücken gehört dieses Jahr wieder zu den absoluten Titelanwärtern und so ein Spiel direkt zu Beginn ist für unsere Fans eine tolle Sache.“ Saarbrücken sei natürlich ein Brocken – und das gleich zum Saisonauftakt, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic: „Eigentlich kommt ein derartiges Topspiel zu früh in der Saison. Wir nehmen es aber, wie es kommt. Wer oben mitspielen will, muss sich solchen Aufgaben zu jedem Zeitpunkt stellen und das Beste herausholen.“

Die Aufgebote TTF Liebherr Ochsenhausen: Hugo Calderano (BRA/23 Jahre/Weltrangliste (WRL): Platz 6), Simon Gauzy (FRA/24/WRL: 20), Stefan Fegerl (AUT/30/WRL: 70), Jakub Dyjas (POL/23/WRL: 60), Vladimir Sidorenko (RUS, 17 Jahre, WRL 193). Cheftrainer: Dmitrij Mazunov (RUS/48 Jahre) 1. FC Saarbrücken: Shang Kun (CHN/28/WRL: -), Patrick Franziska (GER/27/WRL: 15), Darko Jorgic (SVN/21/WRL: 38), Cristian Pletea (ROU/19/WRL: 115), Tomas Polansky (CZE/21/WRL: 225). Cheftrainer: Slobodan Grujic (SRB/45 Jahre).