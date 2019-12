Dorfmusikanten spenden Konzerterlös

Das Benefizkonzert der Oberschwäbischen Dorfmusikanten unter der Leitung von Peter Schad in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen am zweiten Adventssonntag erbrachte einen Erlös von 3000 Euro. Diesen spenden die Musikanten für wohltätige Zwecke. Wie das katholische Dekanat Biberach mitteilt, geht die eine Hälfte des Erlöses an die P. Berno-Stiftung in Temesvar in Rumänien. Die Stiftung ist dort im sozial-caritativen Bereich engagiert und kümmert sich vor allem um bedürftige Kinder und Senioren. Die andere Hälfte des Erlöses ist für die Ausstattung der ökumenisch genutzten Klinikkapelle der neuen Sana-Kreisklinik in Biberach bestimmt, die gerade im Entstehen ist. Dekan Sigmund F.J. Schänzle nahm kürzlich, auch im Namen des evangelischen Kirchenbezirks Biberach, die Spende in Höhe von 1500 Euro entgegen und bedankte sich bei Peter Schad und den Oberschwäbischen Dorfmusikanten.