Dorfgemeinschaft Wennedach unternimmt Ausflug

Die Dorfgemeinschaft Wennedach startete in der letzten Oktoberwoche wieder zu einem „Schulausflug in The Länd“. Mit Fahrgemeinschaften ging es zuerst nach Biberach, wo die Angermühle zum ersten Mal ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher öffnete.

Zunächst gab es Informationen über die Familie Mühlschlegel als Besitzer und über die Geschichte der Angermühle. Die Müllerin Steffi Moll und Helmut Kotzian, beide aus Wennedach, führten die Gruppe durch die Mühle und erzählten, wie aus regionalem Getreide hochwertiger Qualitätsmehl produziert wird. Anschließend ging es weiter zum Dorf -Torfwerk zwischen Bad Schussenried und Bad Buchau. Dort konnten Wasserbüffel und Kamele hautnah erlebt werden.

Ernst Haller, Besitzer der circa 50 Kamele, erzählte viel Wissenswertes über die Tiere und ließ keine Fragen offen. Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt.