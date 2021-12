Dorfgemeinschaft spendet nach Portugal und Südafrika

Die Dorfgemeinschaft Wennedach unterstützt mit Spenden zwei Hilfsprojekte in Portugal und Südafrika. Bereits im Sommer hatte die Dorfgemeinschaft 1000 Euro an Sofie Maucher aus Eichbühl gespendet, die ein Kinderheim für benachteiligte Kinder in Fatima/Portugal leitet. Sofie Maucher war bei der Weihe des Bildstöckles bei Sommershausen und dem anschließenden Einweihungsfest in Wennedach zu Besuch.

Jetzt konnte die Dorfgemeinschaft Sr. M. Electa Wild, gebürtig aus Reinstetten, finanziell unterstützen. Schwester Electa arbeitet im Lesedi Centre of Hope in Bloemfontein /Südafrika und hilft seit vielen Jahren mit qualifizierter Gesundheits- und Sozialvorsorge armen und benachteiligten Menschen. Nach dem Wennedacher Kirchenpatrozinium Simon und Judas Thaddäus am 28. Oktober hat die Dorfgemeinschaft der Gemeinde ein Weißwurstfrühstück angeboten mit dem Hinweis, dass die Spenden an Sr. M. Electa weitergegeben werden. Der Verein hat den Spendenbetrag großzügig auf 2000 Euro aufgerundet.