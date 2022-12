Dopingtest verpasst: TTF-Profi Jha fällt vorerst aus

Der diese Saison im Dress des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen noch ungeschlagene Kanak Jha fällt auf unbestimmte Zeit aus. Damit kann er nach TTF-Angaben auch beim Liebherr-Final-Four am 8. Januar 2023 nicht für das Team aus Oberschwaben spielen. Der Grund: Der 22-jährige US-Amerikaner, aktuelle Nummer 22 der Welt, hat vor Kurzem seine dritte Dopingprobe durch die US-Anti-Doping-Agentur Usada verpasst – und in solchen Fällen gelten drastische Strafen.

Der nach Ochsenhausen entsendete Prüfer der Agentur hatte Jha unter der ihm bekannten Adresse nicht angetroffen. Daher kann es eine Sperre von einem oder sogar zwei Jahren geben, die dann für alle Wettbewerbe gilt. Bis zur weiteren Klärung ist Jha vorsorglich gesperrt. Der US-Amerikaner war nach TTF-Angaben innerhalb Ochsenhausens umgezogen und hatte versäumt, seine neue Wohnanschrift in die App der Usada einzutragen, in der seine Daten erfasst werden und die der Agentur als Bezugspunkt dient. Es wird nun zu einer Verhandlung kommen, in der der TTF-Spieler die Behörde laut Mitteilung überzeugen will, dass kein Vorsatz vorlag. Der Verein muss abwarten, was dabei herauskommt.