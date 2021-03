Dörflinger lädt zu digitalem Gespräch ein

Weil der persönliche Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern derzeit aufgrund der Corona-Beschränkungen so gut wie nicht möglich ist, bietet der CDU-Landtagskandidat Thomas Dörflinger digitale Ortsgespräche an. Am Sonntag, 7. März, um 19 Uhr will der CDU-Landtagsabgeordnete und erneute Kandidat auf das Direktmandat im Wahlkreis Biberach mit den Bürgerinnen und Bürgern von Ochsenhausen und Umgebung ins Gespräch kommen, um sowohl ihre Fragen zu beantworten als auch über aktuelle Themen aus dem baden-württembergischen Landtag zu berichten. Eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich, die Einwahl erfolgt über diesen Link: Geben Sie am Abend des 07. März 2021 (Sonntag), bestenfalls bereits um kurz vor 19:00 Uhr, einfach den folgenden Hyperlink ein: t1p.de/RaumschaftOchsenhausen.