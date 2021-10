DM kommt gut an

Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. Um Titel ging es dabei in verschiedenen Gewichtsklassen in den Kategorien Kadetten (12 bis 14 Jahre), Junioren (U21) und in der Para-Klasse. Ausrichter war der Ünlübay Taekwondo-Verein aus Ochsenhausen.

Lejs Zekic (TG Biberach) erreichte bei den Kadetten in der Klasse bis 61 Kilogramm den dritten Platz unter fünf Teilnehmern. Gold ging an Jean-Luc Rzepka (TV 1903 Salmünster). Zekiye Ünlübay vom Ünlübay Taekwondo-Verein aus Ochsenhausen belegte in der Kadetten-Klasse bis 47 Kilogramm Rang fünf. 13 Starterinnen waren insgesamt in den Wettbewerb gegangen, den Titel holte sich dabei Zümra Toezem Yazici (TSV 1865 Dachau).

Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) Zekiye Ünlübay vom Ünlübay Taekwondo-Verein aus Ochsenhausen belegte in der Kadetten-Klasse bis 47 Kilogramm Rang fünf. (Foto: Volker Strohmaier) Insgesamt 286 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 47 Vereinen sind bei der deutschen Meisterschaft im Taekwondo in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen am Start gewesen. (Foto: Volker Strohmaier) 1 von 1

Die Länderwertung der Kadetten entschied die Auswahl der Bayerischen Taekwondo Union mit 1210 Punkten für sich. Nordrhein-Westfalen belegte mit 900 Punkten den zweiten Platz, gefolgt von Hamburg (530) und Hessen (400). Mit 1280 Punkten ging der Siegerpokal für die Länderwertung der Junioren ebenfalls an die Bayerische Taekwondo Union. Die Siegtrophäe für die Vereinswertung der Kadetten erhielt der TSV 1865 Dachau (290 Punkte), bei den Junioren hatte Dachau erneut die Nase vorn (470 Punkte). Im Para-Bereich wurde der Nürnberger Hasim Celik (KSC Leopard Nürnberg) zum kampflosen Sieger erklärt.

Der Ausrichter stellte laut Mitteilung dank seines Organisations- und Helferteams eine DM auf die Beine, bei der keine Wünsche offen blieben. Neben den vier ausgelegten Wettkampfflächen war die Halle mit einer zwanzig Meter langen Plane mit den Wappen der 16 Bundesländer geschmückt. Außerdem war ein separater Bereich für die Siegerehrungen aufgebaut worden und eine Ecke eingerichtet, in der Live-Interviews für den Livestream aufgenommen wurden.

Neben seiner Aufgabe als Cheforganisator der DM lag auch die Wettkampfleitung in den Händen des Bundes-Kamprichterreferenten Abdullah Ünlübay. „Mein bestens eingespieltes Orga-Team hat sich während des Turniers selbständig um die Angelegenheiten gekümmert, die von einem Ausrichter erwartet werden“, so Abdullah Ünlübay. „Deshalb konnte ich mich voll auf das Turnier konzentrieren.“ Für die vier Kampfflächen standen laut Mitteilung fünf Kampfrichterteams zur Verfügung. Da die Teams ständig ausgetauscht wurden, konnten die Wettkämpfe ohne nennenswerte Unterbrechungen durchgeführt werden. Für seine hervorragenden Verdienste für den organisierten deutschen Taekwondo-Sport überreichte Stefan Klawiter, Präsident der Deutschen Taekwondo Union (DTU), Abdullah Ünlübay den siebten Dan.

In Ochsenhausen war fast der komplette DTU-Trainerstab anwesend und beobachtete aufmerksam die Wettkämpfe: Georg Streif (Leitender Bundestrainer),Vanja Babic (Bundestrainer Männer), Boris Winkler (Bundestrainer Frauen), Marco Scheiterbauer (Bundestrainer Jugend), Sergej Kolb (Bundestrainer Bundeswehr), die Disziplin-Bundestrainer Özer Gülec, Axel Müller, Denise Liedtke und Nurettin Yilmaz sowie Bundesstützpunkttrainer Bernhard Bruckbauer, DTU-Sportdirektor Holger Wunderlich und Sportreferent Timo Weiß.