DLRG Jugend on Ice

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich ist ihr Metier das Wasser, doch auch auf dem Eis machte die DLRG Jugend der Ortsgruppe Ochsenhausen eine gute Figur. Kurz bevor die Eissporthalle in Memmingen ihren Betrieb für die Öffentlichkeit einstellte, nutzten die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit für einen kurzweiligen Ausflug. Sowohl Gleichgewichtsprofis als auch Kufennovizen konnten die Herausforderung gemeinsam meistern. So verging die Zeit bei dieser Trainingseinheit wie im Nu. Wieder in Ochsenhausen angekommen, galt es erst mal wieder zu Kräften zu kommen. Der Tag endete am Ziegelweiher bei sonnigem Wetter mit Spiel und Spaß.