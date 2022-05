DLRG eröffnet Wachsaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der DLRG eröffneten am Samstag, den 14. Mai die Wachsaison am Ziegelweiher. Auch an der neuen Badestelle bleiben die Aufgaben die Alten. An den Wochenenden und an Feiertagen begleiten die Ehrenamtlichen die Badegäste durch den Tag. Die wichtigste Aufgabe stellt die Überwachung der Wasserfläche dar. Aber auch für Erste-Hilfe-Leistungen und Fragen stehen die DLRG’ler ab 12.30 bis 17.30 Uhr zur Verfügung. Badeunfälle konnten in den letzten Jahren am Ziegelweiher nicht verzeichnet werden. Und dabei soll es auch in diesem Jahr bleiben – bei hoffentlich tollem Sommerwetter.