Dirigent Thomas Wolf verabschiedet sich mit Kirchenkonzert

Die Stadtkapelle Ochsenhausen lädt am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr in die Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen ein. Dort findet ein feierliches Kirchenkonzert unter dem Motto „Et in terra pax – und Friede auf Erden“ statt, bei Thomas Wolf als Dirigent der Stadtkapelle verabschiedet wird.

Für das Kirchenkonzert hat das Blasorchester thematisch passende Werke vorbereitet, so das sakrale Plädoyer an den Frieden „Et in terra pax “ von Jan van der Roost oder den als „Engelsterzett“ bekannt gewordenen Choral „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (Kurt Gäble). Das ruhige Stück „Hine e Hine“ (Peter Graham) vertont ein berühmtes Schlaflied der Maori, der Ureinwohner Neuseelands, während die dreiteilige „Suite on Celtic Folk Songs“ (Tomohiro Tatebe) das kulturelle Erbe der Kelten musikalisch beschreibt. Der „Canterbury Choral“ (Jan van der Roost) und die „Montana Fanfare“ von Thomas Doss runden das andachtsvolle Kirchenkonzert ab. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Kirchenkonzert verabschiedet die Stadtkapelle ihren langjährigen Dirigenten Thomas Wolf, der sein Dirigentenamt der Stadtkapelle Ochsenhausen abgibt. Thomas Wolf ist seit 2011 Dirigent der Stadtkapelle und hat in diesen acht Jahren das Orchester musikalisch stark geprägt. Höhepunkt in dieser Zeit waren unter anderem mehrere Wertungsspiele in der Kategorie Höchststufe, welche mit dem Prädikat „sehr gut“ und „hervorragend“ bewertet wurden. Ferner fanden in den gemeinsamen Jahren drei ausverkaufte Events unter dem Motto „Kino & Konzert“ sowie ein gemeinsames Konzert mit der Stadtkapelle Memmingen unter dem Dirigat des weltbekannten Komponisten Johann de Meij statt. Die Stadtkapelle Ochsenhausen ist nun auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, welcher auch mit der Jugendmusikschule kooperieren kann.