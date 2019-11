Dirigent Matthias Walser feiert sein Debüt

Die Stadtkapelle Ochsenhausen lädt am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in den Bräuhaussaal der Landesmusikakademie Ochsenhausen zum traditionellen Jahreskonzert ein. Das Orchester hat mit seinem neuen Dirigenten Matthias Walser ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Walser ist seit September Dirigent der Stadtkapelle. Er ist Musikschulleiter in Salem und unterrichtet dort die Instrumente Trompete, Posaune, Waldhorn und Tuba. Zuvor studierte er am Landeskonservatorium Vorarlberg Instrumental- und Gesangspädagogik mit den Fächern Orgel, Gesang, Klavier und Posaune. Blasorchesterleitung, internationaler Meisterkurs in Orchesterleitung und Fortbildungen auf verschiedenen Instrumenten folgten. Die Stadtkapelle Ochsenhausen konnte mit ihm einen sehr erfahrenen Berufsmusiker als neuen Dirigenten gewinnen.

Diese musikalische Vielfalt zeigt sich auch in der Auswahl des Konzertprogramms der Stadtkapelle: Die Besucher erwarten bekannte Werke wie die Filmmusik des Blockbusters „The Rock“, imposante Melodien aus längst vergangenen Zeiten („At The Break of Gondwana“) und mit „October“ ruhige Klänge zur Einstimmung auf die anstehende Adventszeit.

Neben der Stadtkapelle wird das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf unter der musikalischen Leitung von Dimitri Frenkel und Thomas Wolf den ersten Teil des Konzerts gestalten.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.