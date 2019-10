Diese vier Abenteuerlustigen wollen von Mittelbuch bis ans Nordkap fahren

15 Tage, 10 000 Kilometer, ein 15 Jahre altes Auto und kein Navi. Das hört sich nicht gerade nach einer Spazierfahrt an, vor allem wenn sie von Hamburg über Schweden bis ans Nordkap geht. Und das auch noch Ende Februar, also mitten im Winter. Vier Jungs aus Mittelbuch stellen sich jedoch dieser Aufgabe, denn sie fahren im Februar 2020 den Baltic Sea Rallye. Also eine Rundfahrt um die Ostsee.

Warum sie das machen? Da kann Teamchef Michael Wiggenhauser nur schmunzeln: „Ich glaube, ich habe meine Kumpels infiziert.“ Der 27-Jährige ist bereits schon bei der Europa-Orient-Rallye mitgefahren. „Als ich dann beim gemeinsamen Christbaumloben Fotos und Videos von diesem Abenteuer gezeigt habe, entwickelten wir schnell die Idee, sowas zusammen zu machen“, erinnert sich Wiggenhauser. Von den anfangs sechs Begeisterten, blieben am Ende vier übrig: Michael Wiggenhauser, Philipp Angele, Frank Wohnhas und Alexander Wiedmann. Doch diese Zahl sei perfekt für das kommende Abenteuer.

Wagen mit Schneescheinwerfern

„Wir haben relativ lang nach einem passenden Auto gesucht“, sagt Wohnhas, „denn es muss ja mindestens 15 Jahre alt sein, sollte jedoch auch einige Voraussetzungen erfüllen.“ Schlussendlich entschieden sie sich für einen Geländewagen, an dem sie jedoch noch einiges umbauen mussten. „Für das Winterwetter im Norden mussten wir unser Auto mit einer Standheizung oder speziellen Schneescheinwerfern ausrüsten“, sagt Wohnhas. Außerdem sei ein Allradantrieb bei der nordischen Witterung extrem wichtig.

Bei der Rallye um die Ostsee entscheide jedoch nicht die Schnelligkeit der Teams. Jedes der 40 teilnehmenden Autos bekommt ein Roadbook, in dem verschiedene Aufgaben aufgelistet sind. „Diese müssen wir bis zur Zieleinfahrt bewältigt haben“, erklärt Philipp Angele. Eine Aufgabe könne zum Beispiel ein Foto der Gruppe am Nordkap sein. Neben diesem Roadbook haben die Jungs noch ein wichtigeres Ziel: „Die Rallye ist auch mit einem guten Zweck verbunden. Wir müssen ebenfalls bis zum Ziel 750 Euro Spendengelder sammeln“, sagt Michael Wiggenhauser. Als Projekt hat sich das Team die Radio-7-Drachenkinder ausgesucht. „Aber wir haben uns ein höheres Spendenziel gesetzt, nämlich 5000 Euro. Da hoffen wir natürlich, dass wir noch einige Spender finden“, sagt Alexander Wiedmann.

Auf was sich die Mittelbucher am meisten freuen? Die vier sind sich über diese Frage nicht ganz einig. Alexander freut sich auf Land, Leute und andere Kulturen und vor allem auf die Polarlichter, Philipp vor allem auf das spontane Reisen und die Ungewissheit. „Ich glaube das coolste und gleichzeitig das Beängstigendste ist, dass wir nicht wissen was, in der nächsten Stunde passiert“, sagt Teamchef Michael.

Wer den Mittelbuchern bei ihrer Reise über die Schultern schauen möchte, kann das auf ihrer Internetseite, sowie auf Facebook oder Instagram auf der Seite „Adventure Team Mittelbuch“ tun.