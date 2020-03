Wegen der Corona-Epidemie haben weitere Veranstalter ihre Termine abgesagt. Diese Veranstaltungen fallen aus.

Das Kochen mit den Tischtennisprofis der TTF Liebherr Ochsenhausen unter dem Motto „Von früh bis spät in Topform“ von AOK Ulm-Biberach gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch, 18. April in Ochsenhausen wurde abgesagt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Erolzheim-Rot sagt vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise und auf dringendes Anraten des Oberkirchenrats in ihrer Kirchengemeinde bis auf Weiteres die Gottesdienste ab.

Der Verband Katholisches Landvolk sagt aufgrund der aktuellen Entwicklung seinen den Delegiertentag am Sonntag, 29. März, in Erolzheim ab.

Die Generalversammlung und der Vortrag des Fördervereins Altenzentrum Goldbach Ochsenhausen am Montag, 23. März, finden nicht statt.

Das Schwäbische Essen des Musikverein Mittelbuch am 5. April wurde aufgrund der aktuellen Situation ebenfalls abgesagt.

Die Aktion VR-Radeln für die Region am 17. Mai wurde abgesagt. Die VR-Bank sucht einen eventuellen Ersatztermin.

Die Berkheimer Bücherei bleibt geschlossen.