Diese drei Brücken werden ab März saniert

Drei Brücken in Wennedach und Reinstetten müssen dringend saniert werden. Das hatten die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Der Biberacher Kreistag vergab am Freitag die Brückensanierungen zum Angebotspreis von 1,19 Millionen Euro an die Firma Heim aus Ulm, die zudem den Straßenbelag zwischen Wennedach und Reinstetten erneuert. Insgesamt kostet die Maßnahme 1,32 Millionen Euro. Baubeginn soll bereits Anfang März sein.

Ursprünglich hatte der Kreis für die Brückensanierungen mit Fördermitteln des Landes gerechnet. Die Mehrkosten von rund einer Viertel Million Euro müssen nun aufgefangen werden.

„Die Verwaltung hat mit Fördermitteln aus dem neu aufgelegten Brückensanierungsfonds gerechnet. Es wurden auch alle drei Bauwerke in den Brückenfonds aufgenommen“, sagte Landrat Heiko Schmid. Leider hätte die kleinste Brücke dann nicht die Bagatellgrenze von 100 000 Euro an förderfähigen Kosten erreicht. „Die Mehrkosten wird das Straßenamt bei den diesjährigen Belagsarbeiten auffangen.“

Auch der Belag wird teurer

Obwohl die Förderung nun geringer ausfalle und auch der Belag rund 150 000 Euro mehr koste, sei es laut Landrat Schmid sinnvoll, das gesamte Maßnahmenbündel in diesem Jahr auszuführen: „Insgesamt überwiegen die Vorteile, da nur einmal gesperrt werden muss und bei der guten wirtschaftlichen Lage von noch weiter steigenden Baukosten auszugehen ist.“

Saniert werden auf der Kreisstraße 7527 zwei Brücken bei Wennedach. Eine führt über einen Feldweg, die andere über einen weiteren Feldweg und den Rohrbach. Die dritte Brücke verläuft in Reinstetten über die Rottum. Bereits 2012 wurden bei einer Prüfung Schäden an allen drei Bauwerken festgestellt. 2017 wurde schließlich jedes Bauwerk einzeln analysiert.

Der Belag ist mittlerweile 26 Jahre alt und das sieht man ihm auch deutlich an. Landrat Heiko Schmid

Die Maßnahmen sollten laut Schmid nun dringend umgesetzt werden: „Wir müssen die Brücken rechtzeitig sanieren, bevor tiefergehende Schäden entstehen.“ Auch die Belagssanierung des 3,5 Kilometer langen Abschnitts auf der K 7527 zwischen Wennedach und Reinstetten sei längst überfällig. „Der Belag ist mittlerweile 26 Jahre alt und das sieht man ihm auch deutlich an“, so Landrat Schmid.

Hohe Verkehrsbelastung

Laut Straßenamt hat der Abschnitt eine überdurchschnittlich hohe Verkehrsbelastung von circa 3800 Fahrzeugen am Tag. Die Straße ist eine wichtige Verbindungsstrecke in Richtung Biberach und zur B 30 Richtung Ulm.

Der Baubeginn ist bereits im März geplant. Die vorgesehene Bauzeit beträgt rund sieben Monate. In diesem Zeitraum wird es immer wieder zu Straßensperrungen kommen. Von den kalkulierten Kosten in Höhe von 1,32 Millionen Euro entfallen 485 000 Euro auf die Belagssanierung.

