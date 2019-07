Sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung Ochsenhausen sind am Donnerstag, 18. Juli, wegen einer Schulung der Mitarbeiter geschlossen.

Sowohl das Rathaus als auch die Ortsverwaltungen in Mittelbuch und Reinstetten und die städtischen Kindergärten sowie die Schulsekretariate und der Bauhof sind an diesem Nachmittag nicht erreichbar. Am Freitag, 19. Juli, stehen alle Mitarbeiter wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.