Beim Einbruch in ein Geschäft in Ochsenhausen in der Nacht zum Freitag ist Geld und ein Laptop gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter kletterte im Gewerbegebiet Unter Wiesen über einen Zaun. Er brach mit einem Werkzeug eine Nebeneingangstüre auf und durchsuchte die Räume, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Beamten sicherten Spuren. Sie sollen, wie mögliche Zeugen, Hinweise auf die Täter geben. Wer etwas beobachtet hat, möge sie unter Telefon 07352/202050 an den Polizeiposten Ochsenhausen werden.