Dieb flüchtet aus Gaststätte unerkannt

Ein Dieb hat am Donnerstag einen Spielautomaten in Ochsenhausen aufgebrochen. Der Einbruch wurde gegen 8.45 Uhr festgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Unbekannter hatte in der Nacht ein Fenster zu der Gaststätte in der Biberacher Straße aufgehebelt. So kam er ins Gebäude. In der Gaststätte brach er drei Automaten auf. Daraus nahm der Täter Geld. Außerdem fand er eine Geldbörse, woraus er ebenfalls Bargeld entwendete.

Die Polizei sicherte die spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Biberacher Beamten unter Telefon 07351/4470.