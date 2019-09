Die Spielertrainer sind im Derby gefragt

Es ist mal wieder Derbyzeit in der Fußball-Landesliga. Am Samstag um 15.30 Uhr treffen der SV Ochsenhausen und der FV Biberach in Ochsenhausen aufeinander. Der SVO war zuletzt spielfrei, der FV Biberach gewann im eigenen Stadion gegen den FC Ostrach mit 4:0, gegen den Ochsenhausen eine Woche zuvor noch verloren und damit die erste Saisonniederlage kassiert hatte.

„Wir wissen schon um die Stärken des Gegners, auch wenn in Biberach in den vergangenen Wochen nicht alles geklappt hat“, sagt Simon Boscher, einer der beiden Spielertrainer des SV Ochsenhausen. Er und Kollege Mathias Wesolowski hätten den FV Biberach mehrfach beobachtet und könnten das Team von Florian Treske ganz gut einschätzen. Da spiele es auch keine Rolle, ob der ehemalige Profi selbst mitspielt oder an der Linie steht.

Treske selbst hat sich laut eigener Aussage wie schon gegen Ostrach dafür entschieden, auch gegen Ochsenhausen draußen zu bleiben. „Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht, hat fast alle Zweikämpfe gewonnen und auch die nötigen Tore geschossen.“ Dennoch schließt der 32-Jährige ein, zwei Änderungen in der Startelf nicht aus. „Auf einigen Positionen bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Sicher ist nur, dass Selim Altinsoy, der aber gegen Ostrach schon vor der Bank kam, nicht spielen wird. „Er ist privat verhindert.“ Ein Fragezeichen stehe noch hinter Fabian Scheffold, der sich während der Woche krankgemeldet hat und keine einzige Trainingseinheit mitmachen konnte. Denoch rechnet Treske mit einem Einsatz seines Allrounders.

Positive Entwicklung

Treske setzt darauf, dass sein Team gegen Ostrach wieder die Kurve gekriegt hat und an die guten Leistungen der ersten Spiele anknüpfen kann. In den Spielen danach habe die Mannschaft oft enttäuscht und nicht das wahre Leistungsvermögen zeigen können. Ein Anknüpfen an das Ostrach-Spiel mit guter Zweikampfquote wird auch nötig sein im Stadion am Hopfengarten in Ochsenhausen. Der SVO hat die Abgänge von Oliver Wild und Andreas Ludwig gut weggesteckt. Die Mannschaft ist variabler geworden, in der Breite besser aufgestellt und das neue Spielertrainerduo Boscher/Wesolowski bringt auch die nötige Erfahrung mit.

So ist der SVO gut in die Saison gekommen und hat zurecht 14 Punkte auf dem Konto. „Es hätten sogar ein paar mehr sein können, wenn wir in Schussenried gewonnen und in Ostrach nicht verloren hätten.“ Dennoch ist für Simon Boscher die Entwicklung der Mannschaft bislang sehr positiv verlaufen. „Wir arbeiten gut und haben auch die notwendigen Erfolgserlebnisse.“ Matthias Hatzing, der vom SV Ummendorf gekommene Stürmer, sei da ein Paradebeispiel. „Er braucht sicher noch ein paar Wochen, um definitiv in der Landesliga anzukommen, schießt aber bereits Tore für uns“, erklärt Boscher. Durch die zusätzliche Pause hatten auch Konrad Licht und Timo Ehlert eine Woche mehr Zeit, um ihre Verletzungen auszukurieren. Beide hätten das komplette Mannschaftstraining absolviert und werden laut Boscher gegen den FV Biberach wieder im Kader stehen.

Der Ochsenhauser Übungsleiter erwartet ein Spiel, bei dem beide Mannschaften zunächst mal beobachten werden, was der Gegner tut. „Kompakt in der Defensive stehen wird wohl für beide erst mal Priorität haben.“ Dennoch sollten die Zuschauer bei diesem Derby auf ihre Kosten kommen, haben doch beide Clubs ihre Stärken auch in der Offensive.