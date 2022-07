Die Schulgemeinschaft läuft für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen Lehrer und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen ganz schön ins Schwitzen. Rund 300 Jugendliche und Erwachsene drehten beim Spendenlauf der SMV ihre Runden um das Schulgebäude. Dabei joggten die einen, während andere eher gemütlich schlendernd die Strecke bewältigten. Der Erlös der sportlichen Aktivität kam der Organisation „Humedica“ zugute. Der 1979 gegründete Verein hilft Menschen in Not weltweit. Zurzeit liegen die Schwerpunkte der Aktivitäten unter anderem im Bereich der Flüchtlingshilfe. Menschen in Moldawien, die ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben, erhalten zum Beispiel finanzielle Unterstützung für Heizkosten. Auch die psychosoziale Betreuung und medizinische Versorgung ukrainischer Kriegsopfer und deren Angehörigen steht aktuell auf der Agenda der Organisation.

„Die Lage in der Ukraine ist schwer zu ertragen und wir mussten da einfach aktiv werden“, erklärt Gianluca Marihart. Der Oberstufenschüler hat zusammen mit dem Schülersprecher Marius Dolp sowie Finn Junger und Lennart Holland vom Spendenkomitee die Aktion organisiert. Als Geldgeber zeigten sich die Unternehmen Max Wild, Wölfle und Utz-Lebensmittel sowie das Eiscafé Rino bereit, die gelaufenen Runden zu finanzieren. Am Ende kam der stattliche Betrag von 2160 Euro zusammen. „Der Spendenlauf war ein tolles Gemeinschaftsereignis und hat uns das Gefühl gegeben, dass wir auch einen kleinen Teil zur Linderung der Not beitragen können“, freut sich Schulleiterin Elke Ray.