Die schöne Heimat näherbringen

Die Dürnach und der Rohrbach sind die zwei Bäche, die an Wennedach vorbeifließen. Eine Radtour führte die Wennedacher daher im Sommer nach Mittelbuch zur Dürnachquelle. Eine weitere Radtour führte im Herbst vorbei am Industriegebiet Längenmoos zur Rohrbachquelle. Hier entstand die Idee, ebenfalls ein Schild an der Rohrbachquelle oberhalb des Spitzweihers anzubringen, ähnlich dem an der Quelle der Dürnach.

So stellten Mitglieder der Dorfgemeinschaft Wennedach nach Absprache mit der Stadt Ochsenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt an der Quelle des Rohrbachs ein Schild auf mit der Aufschrift: „Der Rohrbach fließt auf einer Länge von 7 km durch den Spitzweiher vorbei an Wasenburg und Wennedach, wo er nach dem Grillplatz in die Dürnach mündet. Zusammen mit der Rottum entsteht bei Achstetten die Westernach, die bei Erbach in die Donau fließt. Von hier aus gelangt das Wasser des Rohrbachs bis ins Schwarze Meer.“ Das Schild, teilt die Dorfgemeinschaft Wennedach mit, „soll Wanderer und Radler informieren und uns unsere schöne Heimat näherbringen“.