Die Juks präsentiert ihr neues Programm

Die Jugendkunstschule (Juks) Biberach startet mit einem neuen Programm in die erste Hälfte des Jahres 2015. Bis Mai dreht sich bei der Juks (fast) alles rund ums Thema Auto, auch in Ochsenhausen gibt es passend zum Thema ein Programm. Inspiriert wurde die Juks-Leiterin Susanne Maier von Andrea Rapp-Kübler vom Autohaus Rapp in Schemmerhofen.

Beim Kräuterfest in Ochsenhausen am 30. Mai kooperiert die Juks außerdem mit Petra Mueller von Mueller und Consorten. Unter dem Motto „Kräuter und Autos“ dürfen die Kinder und Jugendlichen ein Auto mit Kräutern bestücken. Außerdem gibt es einen Fotowettbewerb für Amateure, der „Die Macht der Kräuter“ zum Thema hat. „Oft brechen die Pflanzen irgendwo durch, ob an Häuserwänden oder durch gepflasterten Boden“, sagt Susanne Maier. „Ich bin gespannt, was die Kinder und Jugendlichen da alles ausfindig machen.“ Eine Auto-Inszenierung nach dem spanischen Maler Salvador Dalí wartet außerdem auf die Besucher des Kräuterfests.

Ohne das Motto „Auto“ geht es ab Freitag, 6. März, weiter. Da lädt die Juks zum Kurs Theaterwerkstatt ein. Hier erlernen Sechs- bis Zehnjährige die Grundlagen der Schauspielkunst. In 16 Unterrichtseinheiten jeweils von 15.30 bis 17 Uhr möchte Dozentin und Schauspielerin Helga Reichert mit den Kindern improvisieren, spielen und Spaß haben. Am Ende gibt es eine Aufführung des Erlernten. Weitere Kurse sind das Marmorsteinhauen am 7. April oder auch die Hexenzauber-Heilkräfte der Natur am 9. April, bei dem Cremes aus Kräutern hergestellt werden.

Zu einem „Farbenspiel der Natur“ lädt die Juks am 10. April ein. Dozentin Nicole Sonntag zeigt den Kindern ab sechs Jahren wie sie selbst Naturfarben herstellen und damit ihre eigenen Bilder gestalten können. Ende Mai geht es unter dem Titel „Landart“ rund um Kunst und Natur entlang des Krumbachs. Während der Sommerferien bietet die Juks außerdem eine kreative Ferienwoche mit Andrea Tiebel-Quast und Lisa Rudolf an.

Weitere Informationen gibt es bei der Jugendkunstschule Biberach, Hindenburgstraße 34, unter Telefon 07351/301984, per E-Mail an info@juks-biberach.de oder unter

www.juks-biberach.de