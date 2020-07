Die Instrumente des Orgelbaugenies erklingen bis heute in der Region

Am 6. Juli 1700, genau vor 320 Jahren, wurde Joseph Gabler in Ochsenhausen geboren. Der große Orgelbauer schuf in Weingarten, Ochsenhausen und Zwiefalten grandiose Instrumente. Er war einer der bedeutendsten Orgelbauer des 18. Jahrhunderts. In der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen steht sein „Opus 1“, sein erstes Meisterwerk.

Joseph Gabler erlernte im Kloster Ochsenhausen, seinem Geburtsort, das Schreinerhandwerk. Erst auf der Wanderschaft kam er in Kontakt mit dem Instrumentenbau und erlernte schließlich in Mainz die Kunst des Orgelbaus. Nach der Rückkehr nach Ochsenhausen schuf er von 1728 bis 1736 seine erste große Orgel. Sie hat sich bis heute in der Klosterkirche St. Georg erhalten.

Verschuldet und schließlich vom Schlag getroffen

Danach lebte er mit seiner Familie in Weingarten, wo er bis 1750 die große Orgel der dortigen Klosterkirche baute. Zu seinen weiteren Werken gehört die Chororgel in Zwiefalten. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in Bregenz – hochverschuldet. Für den bedeutenden Instrumentenbauer passend war sein Tod: Beim Bau der Orgel in der Stadtkirche traf ihn der Schlag.

Sie umfasst rund 400 traditionelle Fertigkeiten: Die UNESCO-Liste des „Immateriellen Kulturerbes“. Letzte Woche hat das Komitee in Südkorea getagt und entschieden: die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland, zählt jetzt zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Anlass für uns, Ihnen einen Orgelbauer vorzustellen. Fündig geworden sind wir in Spaichingen im Landkreis Tuttlingen.

Gabler gilt heute, neben Johann Nepomuk Holzhey und Karl Joseph Riepp, als der bedeutendste Orgelbauer in Oberschwaben, heißt es in einem Bericht der Staatlichen Schlösser und Gärten. Durch seine Doppelbegabung als Schreiner und Instrumentenbauer war er fähig, das barocke Ideal eines alle Bereiche und Sinne umfassenden Kunstwerks zu schaffen. Seine Orgeln vereinen den grandiosen Klang des Musikinstruments mit der grandiosen Gesamtkonzeption als Raumkunstwerk und einer bis ins Detail durchgearbeiteten Gestaltung. Sie begeistern zugleich die Augen und die Ohren.

Konstruktion macht dem Organist das Spielen leichter

In Weingarten und Ochsenhausen stattete er die großen Orgeln mit einem Spieltisch aus, der frei vor dem Orgelprospekt steht. Der Vorteil: der Organist blickt nicht in Richtung Orgel, sondern hat freie Sicht zum Altar oder zum Dirigenten. Diese Anordnung wurde im 18. Jahrhundert von den meisten süddeutschen Orgelbauern übernommen.

In der Kirche des Klosters Ochsenhausen ist Joseph Gablers Meisterwerk, seine erste Orgel, zu sehen und zu hören. (Foto: achim Mende/staatliche schlösser und gärten)

Mit ihren 47 Stimmen und dem prachtvollen Aufbau, dem sogenannten Prospekt, gehört Gablers Ochsenhauser Orgel zu den bedeutendsten in Süddeutschland. Reich verziert nimmt sie die ganze Westempore ein – wahrhaftig eine „Königin der Instrumente“. Im symmetrisch aufgebauten Prospekt fallen sofort die Pfeifen auf: Obwohl manche Pfeifen beschädigt oder in früheren Zeiten nicht immer sachgerecht repariert wurden, sind 2457 Pfeifen aus Gablers Hand erhalten. Insgesamt verfügt das Werk heute über 3174 Pfeifen.

Liebeswerte Spielerei an der Ochsenhauser Orgel

Gabler hat sich für Ochsenhausen eine liebenswerte Spielerei einfallen lassen: Sobald der Organist ein bestimmtes Register zieht, erscheint das Ochsenhauser Wappentier an der oberen Kante vom mittleren Prospekt.

Die Gabler-Orgel ist reich verziert. Der gebürtige Ochsenhauser hat sogar das Wappentier seiner Heimatstadt zur Geltung gebracht. (Foto: stadtverwaltung)

Zwei renommierte Orgelbaufirmen waren an der Sanierung und Restaurierung beteiligt. Zunächst musste der Zustand der Orgel ganz genau untersucht werden, um eine Rekonstruktion des Zustands von 1753 zu ermöglichen. Zu restaurieren waren der Spieltisch, die Windladen, die Mechanik, das Gebläse, das Pfeifenwerk und das Gehäuse.

Das Wichtigste war die sogenannte Disposition. Hier bestimmten die Orgelbauer die Gesamtanlage für die Orgel, das Zusammenspiel zwischen Registern, Manualen, Trakturen und Stimmungen. Seither erklingt die Orgel wieder so, wie sie wohl auch von den Kirchenbesuchern und Zuhörern im 18. Jahrhundert erlebt wurde.

Im Bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes befinden sich derzeit 68 Kulturformen, darunter auch die Kunst der Porzellanmalerei oder das Spitzenklöppeln - und seit Dezember auch die Orgel samt der Orgelmusik. In Deutschland gibt es mehr als 50.000 Orgeln, im Südwesten ist die Orgeldichte mit 7000 bis 8000 Exemplaren besonders hoch. Was so besonders ist an dem Instrument, darüber haben wir mit Franz Raml gesprochen. Er war jahrelang Organist in der Kirche in Rot an der Rot…