Die etwas andere Absolventenfeier

Die Nachwuchsförderung im eigenen Haus zählt für die Firma Südpack zu den wichtigsten Bausteinen im Hinblick auf erfolgreiches, nachhaltiges Wachstum. Das teilt das Unternehmer mit. Mit rund 100 Ausbildungsstellen sei das Familienunternehmen einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. Kürzlich fand nun am Stammsitz in Ochsenhausen die Absolventenfeier statt. 23 Auszubildende und Studierende erhielten bei einer feierlichen Zeremonie unter strenger Einhaltung der Corona-Hygieneregeln ihre Abschlusszeugnisse.

Rund 100 jungen Nachwuchskräften (über drei Jahre verteilt) bietet Südpack in insgesamt acht Ausbildungsberufen sowie sieben Studi-engängen ein spannendes Angebot sowie vielfältige berufliche Per-spektiven. Die hohe Qualität der Ausbildung wird dabei durch qualifizierte und zugleich hochmotivierte Spezialisten für jeden Beruf sichergestellt. Die Teams aus Ausbildungsleitung, Ausbildern und Meistern vermitteln jedoch nicht nur Fertigkeiten des jeweiligen Berufsbilds, sondern gewährleisteten gleichzeitig, dass jeder Auszubildende seinen individuellen Fähigkeiten gemäß ge-fördert wird.

„Unser breit gefächertes, professionelles Ausbildungskonzept stößt jedes Jahr erneut auf ein besonderes Interesse bei Schulabgängern und Studierenden“, sagt Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesell-schafterin von Südpack. Als Arbeitgeber sei der Folienhersteller eine attraktive Wahl, biete er doch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen wie auch internationalen Arbeitsumfeld. Über 80 Prozent der Absolventen setzen daher bei Südpack ihre berufliche Karriere fort, während knapp ein Fünftel nach erfolgreicher Ausbildung entweder erneut die Schulbank drückt oder ein Studium in Vollzeit antritt.

Carolin Grimbacher sieht auch die diesjährigen Nachwuchstalente gut gerüstet für die Zukunft – und ihre durchweg sehr guten Leistungen zudem als Indiz für das hohe Ausbildungsniveau bei Südpack. Nach ei-ner kurzen Ansprache überreichte sie gemeinsam mit Dr. Würfl, Leiterin der Ausbildung in Ochsenhausen, im Rahmen einer corona-bedingt etwas kleineren Zeremonie die Zeugnisse und ein kleines Präsent an die 23 Nachwuchstalente. Die Feier selbst fand bei Sommerwetter auf der hauseigenen Dachterrasse von Südpack statt und wurde wie in den vergangenen Jahren von den kaufmännischen Auszubildenden des ersten Lehrjahres perfekt organisiert.