Die Bratsche steht im Mittelpunkt

Seit über einem Vierteljahrhundert gehören die Musikfestspiele Schwäbischer Frühling Ochsenhausen zu den Höhepunkten im regionalen Kulturkalender. Dabei realisiert das Festival jährlich rund um Christi Himmelfahrt erstklassige Musikerlebnisse in barocken Räumen. Die 27. Musikfestspiele Schwäbischer Frühling finden vom 17. bis 21. Mai 2023 statt. Das Programm ist ab sofort erhältlich.

Der Künstlerische Leiter des Festivals, Linus Roth, zweifacher Echo-Klassik-Preisträger, hat ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, das nach dem Cello im vergangenen Jahr wieder ein bestimmtes Instrument hervorhebt: 2023 ist es die Bratsche. Dazu wurde in Nils Mönkemeyer einer der großen Meister auf diesem Instrument als Artist in Residence gewonnen. Mönkemeyer wird durch seine Mitwirkung an nahezu allen Konzerten die Festspiele 2023 prägen.

Einer der Höhepunkte wird das Eröffnungskonzert im Bibliothekssaal Ochsenhausen am Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr, mit dem Stuttgarter Kammerorchester unter Leitung von Susanne von Gutzeit. Mit einer Kooperationsveranstaltung im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg beginnt der Festival-Donnerstag am 18. Mai. Bei der Matinee um 11 Uhr in der Spitalkirche Biberach führt Linus Roth drei Sonaten und Partiten für Violine solo von J. S. Bach auf. Der Donnerstagabend, 18 Uhr, trägt den Titel „Eine barocke Jam-Session!“.

Am Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr wird Linus Roth gemeinsam mit dem international erfolgreichen, französischen Pianisten Julien Quentin begeistern. Unter der Überschrift „Virtuose Tänze“ erwartet das Publikum ein breites, nuancenreiches Spektrum an Tänzen aus aller Welt. „Quartett plus 1“ lautet der Titel des Konzerts am Festival-Samstag, 20. Mai, 19.30 Uhr.– Nils Mönkemeyer wird darin zum Kammermusikpartner des Apollon Musagète Quartetts.

Auch 2023 wird die Zusammenarbeit mit der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg mit der Durchführung eines Meisterkurses Violoncello des renommierten Instrumentalisten und Pädagogen Julian Steckel fortgesetzt. Bei der Sonntagsmatinee, am 21. Mai, 11 Uhr werden ausgewählte Werke aus der Literatur für Violoncello zu hören sein.

Den Abschluss des „Schwäbischen Frühlings“ 2023 bildet ein Kammermusikabend von internationalem Rang in den unterschiedlichsten Besetzungen.