Deutsche Meisterschaft – Erlebnis für U20-Volleyballerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein einprägsames Ereignis waren für die Spielerinnen aus Ochsenhausen und Biberach die Deutschen U20-Volleyballmeisterschaften in Cottbus.

Das ging schon los mit dem Einmarsch der besten sechzehn U20-Teams aus ganz Deutschland und dem Abspielen der Nationalhymne vor vielen Zuschauern in der großen Lausitz-Arena.

Gleich im ersten Spiel traf man auf die SG Rotation Prenzlauer Berg aus Berlin. Bis man sich auf die druckvollen Sprung- bzw. Sprungflatteraufschläge der Gegnerinnen eingestellt hatte, war man schon deutlich im Rückstand. Trotz verbesserter Annahme im Laufe des Spieles hatte man keine wirkliche Chance zu gewinnen. Mit 13:25 und 16:25 unterlag man am Ende.

Einen noch stärkeren Gegner bekam man im zweiten Spiel vorgesetzt. Beim VC Wiesbaden spielten gleich vier Spielerinnen aus dem 2. Bundesligateam mit – vier Klassen über unseren zukünftigen Landesligamädchen der SG. Man konnte nur daraus lernen, was Einsatz, Schnelligkeit, Dynamik und und Sprungkraft der ohnehin relativ großen Gegnerinnen betraf. So war die 6:25 und 10:25-Niederlage in den beiden Sätzen die unausweichliche Konsequenz.

Man hatte noch leichte Hoffnung, im letzten Gruppenspiel gegen den Westfalenvertreter TV Gladbeck etwas ausrichten zu können. Es gelang auch viel besser als davor, mitzuspielen, doch leider gab es in beiden Sätzen jeweils am Ende einen kleinen Leistungseinbruch. Man unterlag mit 20:25 und 22:25. Dies bedeutete, abends hatte man nochmals ein Spiel.

Gegner war der SV Raspo Lathen, eine Volleyballhochburg nahe der holländischen Grenze. Wiederum war man ganz nahe an einem Sieg, doch es reichte noch nicht ganz. Man unterlag mit 17:26. Dann wollte man es aber wissen und erzielte beim 25:18 den ersten umjubelten Satzgewinn. Im 3. Satz konnte man leider dieses Niveau nicht ganz halten und unterlag knapp mit 12:15.

So spielte man um Platz 15 gegen die Mädchen des SWE Volleyball-Team Erfurt. Auch hier hielt man lange Zeit gut mit, musste sich aber im ersten Satz noch mit 18:25 geschlagen geben. Doch man hatte erkannt, dass der Gegner müde wirkte und immer mehr Schwächen zeigte. Damit war man im Spiel. Immer deutlicher baute man die Führung aus und erzielte mit 25:14 den Satzausgleich.

Unter kräftiger Anfeuerung der vielen mitgereisten Fans ließ man den Gegnerinnen dann keine Chance mehr und gewann diesen Satz mit 15:2 und damit das Spiel mit 2:1.