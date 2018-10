Deutsch-italienisches Konzert ist am Freitag

Die Jugendmusikschule Ochsenhausen veranstaltet am Freitag, 19. Oktober, ein gemeinsames Konzert mit Schülern der Scuola Media aus Subiaco. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Kapfhalle.

31 Schüler aus der italienischen Partnerstadt Subiaco werden dabei unter Leitung von Theresia Weber zusammen mit Schülern der Jugendmusikschule zeigen, was sie in nur wenigen gemeinsamen Proben erarbeitet haben. Von Dienstag bis Samstag ist in dieser Woche eine Gruppe von 31 Schülern der Scuola Media, vergleichbar einer deutschen Realschule, zu Gast bei der Jugendmusikschule Ochsenhausen.

Begleitet werden sie von vier Lehrkräften und der Vorsitzenden des Sublacenser Partnerschaftskomitees, Annalisa Pistoia. Neben Ausflügen in die Umgebung stehen für die Schüler auch Proben auf dem Programm. Als Höhepunkt der Begegnung soll zum Abschluss beim gemeinsamen Konzert vorgestellt werden, was sich die Schüler erarbeitet haben. Doch nicht nur die Musik spielt eine Rolle, auch das gegenseitige Kennenlernen ist wichtig. Deshalb sind die italienischen Gäste in deutschen Familien untergebracht.