Dettinger setzen sich im Tischtennis-Kreisfinale durch

Die Mannschaft der Grundschule Dettingen hat das Kreisfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Sparkassen-TT-Leistungszentrum in Ochsenhausen gewonnen. Die Dettinger (Betreuer Franz Sieber), die mit Lara Kübler, Antonia Wind, Christian Miller und Daniel Ruf antraten, verdankten den Sieg ihren beiden Mädchen, die sämtliche Einzel wie auch alle Doppel für sich entschieden.

Sie haben sich damit für das Regierungspräsidiums-Finale qualifiziert, das am 4. Februar in Friedrichshafen über die Bühne geht. Platz zwei belegte die Grundschule Ochsenhausen (Betreuer Peter Arendt) in der Besetzung Nino Abate, Cassian Lorinc, Pius Rentsch, Leon Repp und Jaroslav Schöner.

Das Kreisfinale in Ochsenhausen war einer der Höhepunkte des EnBW-Schulcups. Es begeisterte die rund 25 Kinder. Alle Teilnehmer erhielten Tickets zum Bundesligaspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den SV Werder Bremen am Samstag, 16. Februar. Für das Kreisfinale zeichnete seitens der TTF Manuel Stock verantwortlich.

Platz drei ging an die Grundschule Rot-Bihlafingen (Florian Linker, Bobi Tatarsky, Max Glesner, Nick Biesinger, Janos Rieger; Betreuer Gerhard Rederer), Platz vier an die Anna-von-Freyberg-Grundschule Laupheim (Petar Bogdanic, Luca Andrijevic, Leon Morche, Efe Altun; Betreuer Christian Wolf) und Platz fünf an die Grundschule Tannheim (Paul Kasat, Annika Langlouis, Vincent Manghofer, Klara Aumann; Betreuerin Hildegard Bail).