Deshalb investiert Südpack im Ausland

Der Verpackungshersteller Südpack erweitert seine Produktionskapazitäten am polnischen Standort Klobuck in der Nähe von Czestochowa. Wie die Firma mitteilte, erfolgte Mitte Juli bei einer offiziellen Feier der Spatenstich für die umfangreiche Investition. Auf dem Areal des Unternehmens Bahpol, das von Südpack 2015 gekauft worden war, soll ein hochmoderner Komplex entstehen, dessen Inbetriebnahme für Ende 2021 geplant ist.

Kurze Zeit zuvor hatte das in Ochsenhausen ansässige Unternehmen eine weitere Investition im Ausland vermeldet: Südpack hatte ein Joint Venture mit Kamakshi Flexiprints unterzeichnet. Kamakshi Flexiprints ist laut Meldung ein führender Hersteller von flexiblen Verpackungsmaterialien mit Sitz in Ahmedabad, Indien. Die Firma wurde 1994 gegründet und beliefert die Lebensmittelindustrie und andere Industriezweige mit Verpackungslösungen. Das Joint Venture umfasst den Neubau eines Produktionsstandorts in der Nähe von Ahmedabad. Der neue Standort soll ebenfalls im Sommer 2021 eingeweiht werden.

Welche Strategie verfolgt Südpack mit diesen Unternehmungen? Gefährden die Investitionen im Ausland den Standort in Ochsenhausen? Und welche Effekte spürt das Unternehmen durch die Corona-Krise? Über diese und weitere Fragen sprach SZ-Redakteurin Sybille Glatz mit dem Sprecher der Südpack-Geschäftsführung Erik Bouts.

Herr Bouts, erst ein Joint Venture in Indien, dann ein Neubau in Polen. Wie sieht die internationale Strategie der Firma Südpack aus?

Kern unserer Strategie ist es, mit der Veredelung der Verpackungsfolien so nah wie möglich am Kunden zu sein. Dazu muss man wissen, dass unsere Herstellung in zwei Schritten läuft: Die Basis-Folie wird in Ochsenhausen hergestellt. Danach wird die Folie für die jeweilige Anwendung maßgeschneidert veredelt. Wir produzieren Verpackungen für die Anwendungsbereiche Lebensmittel und Medizin. Außerdem stellen wir auch Folien für technische Anwendungen her. Diese Materialien werden als hoch-performante Halbzeuge als Teile von Endprodukten eingesetzt. Vor allem im Lebensmittelbereich bauen internationale Lebensmittelkonzerne ihre Produktion in Osteuropa aus. Dasselbe gilt für den asiatischen Markt, der für die Lebensmittelproduktion wichtiger und wichtiger wird. Wir folgen mit unseren neuen Veredelungswerken unseren Kunden, um so schnell wie möglich auf Marktveränderungen reagieren zu können. Seit vier Jahren sind wir auch in den USA aktiv. Auch dort bauen wir unseren Standort aus.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Ihre Strategie ausgewirkt? Gab es Änderungen?

Unsere Hauptstrategie bleibt. Dennoch hatte und hat die Corona-Krise spürbare Effekte. Kundenbesuche waren und sind schwierig. Für die Produktentwicklung sind unsere Mitarbeiter normalerweise entweder vor Ort beim Kunden oder die Kunden kommen nach Ochsenhausen. Nur über digitale Medien ist das schwierig. Daher haben sich Projekte teilweise verschoben. Aber wir kriegen das hin. Unsere Mitarbeiter haben sich flexibel, engagiert und kreativ gezeigt und Lösungen gefunden. Da war ich beeindruckt. Natürlich haben die Hygienemaßnahmen, der Ausbau des Homeoffice und der Internet-Kapazitäten extra Kosten verursacht. Wir beschweren uns nicht, aber es sind zusätzliche Kosten. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Corona-Pandemie die Umsetzung unserer Strategie schwieriger, langsamer und teurer gemacht hat, aber sie hat sie nicht geändert.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Südpack? Einige Firmen in der Region haben wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet. Gehörte Südpack auch dazu?

Wir haben eine höhere Nachfrage nach Verpackungen gesehen. Die Leute haben während des Shutdowns mehr Nahrungsmittel zu Hause verzehrt, daher wurden auch mehr Verpackungen gebraucht. Für uns war es sehr spannend, diese erhöhte Nachfrage auch zu bedienen. Wir hatten keinen Ausfall oder Störung in der Produktion und konnten alle bestehenden Kunden zu 100 Prozent beliefern. Und nein, bei uns gab es keine Kurzarbeit.

Sie sagen, die Produktion lief störungsfrei. Trifft das auch auf das Südpack-Werk im Tessiner Bioggio (Schweiz) zu? Das Werk ist nah an der Grenze zu Norditalien, das über mehrere Wochen ein Corona-Hotspot war.

Die Corona-Pandemie hat bei diesem Werk tatsächlich zu einer besonderen Situation geführt. Viele Mitarbeiter kommen aus Italien. Für diese italienischen Mitarbeiter haben wir Hotelzimmer in der Nähe unseres Standorts gemietet, damit sie weiter arbeiten können. Wären sie ausgereist, hätten sie nicht wieder in die Schweiz einreisen können, die Grenzen waren ja geschlossen. Die Mitarbeiter haben es akzeptiert, dass sie drei, vier Wochen ihre Familien nicht gesehen haben. Das zeigt ihre Flexibilität und ihr Engagement. Für uns bedeutete es einen extra Aufwand und höhere Kosten. Und viel Zeit zu überlegen gab es nicht. Es musste damals schnell eine Lösung gefunden werden.

Haben sich Südpack-Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert?

Wir hatten insgesamt drei Corona-Fälle. Das ist nicht viel angesichts von 2000 Mitarbeitern weltweit. Alle drei Infizierten sind wieder genesen.

Wie ist Ihr Ausblick auf die nächsten Jahre? Welche Bereiche sollen ausgebaut werden?

Wie gesagt, unsere Grundstrategie bleibt bestehen. Aber wenn die Krise noch jahrelang weitergeht, werden wir unsere Strategie auch anpassen. Das ist im Moment schwierig einzuschätzen. Es ist schon möglich, dass sich wegen der Pandemie Prioritäten verschieben oder sich der Umfang ändert. Wir werden in alle drei Bereiche weiter investieren. Das Medizin-Standbein wird weiter ausgebaut, wir investieren in Technologie und Kapazitäten. Hier sehe ich ein profitables Wachstum. Dasselbe gilt für den Technikbereich. Auch da gibt es gute Wachstumsmöglichkeiten. Beide Sparten dienen dazu, vom Lebensmittelbereich unabhängiger zu werden. Aber wir werden auch in der Lebensmittel-Sparte weitere Investitionen tätigen.

Was bedeutet das für den Standort Ochsenhausen und die übrigen Standorte?

Alle Basis-Folien kommen aus Ochsenhausen und werden immer aus Ochsenhausen kommen. Auch hier wird es Weiterentwicklungen geben. Wir werden noch bessere, noch dünnere, noch nachhaltigere Folien entwickeln, die sich leichter recyceln lassen. Ohne Verpackung geht es nicht, sie schützt die Qualität des Produkts, macht Lebensmittel haltbarer und erleichtert den Transport. Aber weniger Verpackung ist – aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht – mehr.