Der Waldspaziergang wird zum Konzerterlebnis

Der Chor Tritonus und befreundete Musiker haben ein Waldkonzert gegeben. Rund 250 Zuhörer erlebten einen herbstlich musikalischen Waldspaziergang am Ziegelweiher mit insgesamt sechs Stationen.

Eine davon lag mitten im Wald an einem Weiher, über den – in ein sanftes Abendlicht getaucht – sich ein wohlvertrauter wunderschöner Gesang verbreitete, der das Verweilen der zahlreichen Zuhörer am Ufer in einen andächtigen Aufenthalt verwandelte. Musik und Natur verbanden sich bei diesem beschaulichen Spaziergang durch den Wald: eine Birkhahnpfeife und eine iranische Trommel verbanden sich mit der hereinbrechenden Nacht, ein Flöten- und Gitarrenspiel mit der verwunschenen Düsternis eines weich bemoosten Hains, lyrischer Sprechgesang mit dem nahen Hufschlag der Kutschenpferde, junge Sängerinnen und Sänger mit der idyllischen Abendstimmung am Ziegelweiher und eine Traversflöte mit dem Gezwitscher der Vögel. Dazuhin stärkte die Natur die fasziniert lauschenden Waldkonzertbesucher mit Pfifferlingen, Steinpilzen, Preiselbeeren.

Das Waldkonzert beanspruchte alle Sinne, so dass auch die Kälte, die sich allmählich unter die Jacken schlich, deutlich zu spüren war. Tief berührt beschlossen Musiker und Zuhörer mit dem Kanon „Abendstille überall“ ein außergewöhnliches Konzert, das Musik und Natur in einem innigen Einklang erleben ließ.