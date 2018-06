Der Sprung ins Wasser ist nur bei Aufsicht erlaubt

Der Personalnotstand am Beckenrand in Baden-Württemberg macht sich auch beim Ochsenhauser Naturfreibad Ziegelweiher bemerkbar. Zwar ist es der Verwaltung gelungen, kurzfristig drei qualifizierte Aushilfskräfte zu gewinnen. Doch ein zweiter Bademeister würde mehr Verlässlichkeit garantieren. „Unsere Lösung steht nicht auf wackeligen Füßen. Aber sollte unser Bademeister wegen Krankheit ausfallen, könnte das Konstrukt schnell wackeln“, sagt Hauptamtsleiterin Tanja Oelmaier.

Groß war die Aufregung unter den Badegästen, als der Ziegelweiher zunächst nur eingeschränkt geöffnet hatte. Wie berichtet muss aufgrund von haftungsrechtlichen Fragen eine Aufsichtsperson im Bad sein, wenn Menschen dort schwimmen. Schnell reagierte die Stadt auf die Kritik, drei Aushilfskräfte konnten eingestellt werden, um den Bademeister in Vollzeit zu unterstützten.

Weitere Kräfte gesucht

So hat das Naturfreibad seit den Pfingstferien bei gutem Wetter von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr. „Wir haben vor Saisonbeginn mit Hochdruck nach Kräften gesucht, aber zunächst niemanden gefunden“, schildert Oelmaier und verweist auf mehrere Stellenausschreibungen. In Zusammenarbeit mit dem DLRG sei es letztlich gelungen, drei junge Mitglieder für ein kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis zu verpflichten.

Einfach so kann man nämlich nicht im Naturfreibad aushelfen. Denn es braucht mindestens das Rettungsschwimmabzeichen Silber. 400 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten, 25 Meter Streckentauchen, 300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens zwölf Minuten und anschließend im Wasser entkleiden sowie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen – das sind nur ein paar Beispiele dafür, was angehende Rettungsschwimmer erfüllen müssen. „Das hat nichts mit dem Seepferdchen zu tun. Diese Qualifikation schafft nicht jeder“, sagt Oelmaier. Daher verkleinere sich schon aufgrund der Anforderungen das Bewerberfeld.

Hinzu kommt, dass man dann Arbeiten muss, wenn andere das schöne Wetter genießen. An der Bezahlung liege es indes nicht, glaubt die Hauptamtsleiterin: „Wir bezahlen mehr, als bei anderen städtischen Minijobs.“

Nichtsdestotrotz tut sich die Verwaltung schwer, ausreichend Personal zu finden. „Eigentlich bräuchten wir einen zweiten Bademeister in der Hinterhand. Denn sollte unser Bademeister Frank König krankheitsbedingt ausfallen, haben wir ein Problem“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel. Ihm sind die Öffnungszeiten beim Ziegelweiher ein wichtiges Anliegen. Denn nachdem 2013 die Planungen für einen höheren Aufenthalt- und Freizeitwert auf den Weg gebracht worden waren, investierte die Stadt viel Geld in das Bad. Zuletzt wurde ein neuer Wasserspielplatz fertiggestellt. Wie Oelmaier hofft auch er, dass sich vielleicht noch der ein oder andere qualifizierte Bewerber bei der Verwaltung meldet. Denn der Blick richtet sich bereits gen Saison 2019.

Ohne Aufsichtspersonal geht es im Ziegelweiher nicht. „Wer eine Gefahrenquelle schafft, haftet auch dafür“, erläutert die Hauptamtsleiterin. Zwar sei zuletzt vor mehr als 30 Jahren ein Badegast ertrunken, aber Rettungseinsätze habe es immer wieder gegeben. „Es gibt Momente, in denen der Bademeister gebraucht wird“, sagt der Bürgermeister. Handlungsspielraum habe die Stadt nicht. Ist keine Aufsicht gewährleistet, muss der Ziegelweiher geschlossen bleiben. „Passiert etwas, haben wir die Staatsanwaltschaft im Haus“, sagt Oelmaier. Deshalb werde seit dieser Saison verstärkt darauf geachtet, dass niemand außerhalb der Öffnungszeiten im Ziegelweiher baden geht. Laut der Hauptamtsleiterin klappt es immer besser, dass Badegäste pünktlich das Bad verlassen.