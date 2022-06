Der Rottum-Engel ist angekommen

Ein besonderer Tag im Wohnpark Rottuminsel in Ochsenhausen: In einer kleinen Feierstunde verlieh Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle dem Rottumengel die kirchliche Weihe. Damit ist im neuen Altenzentrum der himmlische Bote angekommen, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Ein eigens dafür geschaffener Gebetstext brachte den Gästen den christlichen Sinn der Engelsfigur näher: „Rottum-Engel, sei uns gut, segne, schütze, mach uns Mut.“ So haben alle Pflegebedürftigen einen Ansprechpartner in stillen und auch besinnlichen Stunden.

Die Einrichtungsleiterin Heike Kehrle bedankte sich beim Förderverein, der dieses Werk möglich machte. Geschaffen wurde das Gemälde von dem syrischen Künstler Ehsan Nakad. Seinen eigenen Worten zufolge sei er damit endgültig in Ochsenhausen angekommen. Und auch die anwesenden Gäste bestätigten , dass man die Anwesenheit dieser himmlischen Figur einfach spüre und sich richtig wohlfühle.

Pfarrer Schänzle betonte bei der Weihe den christlichen Sinn: Ein Ansprechpartner zum lieben Gott könne für alle Menschen sehr hilfreich sein.