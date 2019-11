Der Nikolaus kommt am 5. Dezember

Der Nikolaus kommt am Donnerstag, 5. Dezember. Altem Brauch entsprechend besuchen der Heilige und sein Knecht Ruprecht am Vorabend des Nikolaustages die Kinder und Familien.

Die Kolpingfamilie macht an diesem Abend die Nikolausaktion in Ochsenhausen. Zwischen etwa 17.30 und 20 Uhr sind erfahrene Nikolauspaare unterwegs und besuchen die Familien. Wer den Besuch des Nikolaus wünscht, sollte dies anmelden unter Telefon 07352/3445 (Franz Kiefer) oder per E-Mail an flkiefer@t-online.de. Genaue Anschrift, Anzahl der Kinder und gewünschte Uhrzeit sollten mitgeteilt werden. Anmeldungen werden bis Dienstag, 3. Dezember, angenommen. Der Besuch ist kostenfrei. Spenden werden angenommen und für Projekte des Kolpingswerks International sowie vor Ort eingesetzt, zu denen auch ein persönlicher Bezug besteht. Ziel der Projekte ist es nach Angaben der Kolpingfamilie, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, Hoffnung zu schenken und Perspektiven für gutes und selbständiges Leben zu schaffen.