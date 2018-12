Der neue Ochsenhauser Weihnachts- und Heimatbrief ist da

Der neue Weihnachts- und Heimatbrief in Ochsenhausen ist da.

Auf insgesamt 64 Seiten stimmt die von der Stadtverwaltung herausgegebene Farbbroschüre wieder wie alle Jahre auf die bevorstehenden Weihnachtstage und den Jahreswechsel ein. Kernstück des reich bebilderten Weihnachtsbriefs ist ein ausführlicher Jahresrückblick: vom Bau des neuen Kreisverkehrs an der B 312 über den ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus und die erstmalige Bestellung eines hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten bis zur Übernahme des Altenzentrums durch einen neuen Träger.

Gedacht wird auch des Todes des langjährigen Gemeinderats Ernst Leitritz und des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Zusätzlich bietet eine Chronik einen kurzen Überblick über alle kleinen und großen Ereignisse im Jahreslauf. Wie gewohnt ist das Ganze mit Erzählungen und stimmungsvollen Fotos weihnachtlich verpackt.

Für die Gestaltung und Redaktion des Heftes ist wie in den Vorjahren Michael Schmid-Sax verantwortlich. Der Weihnachts- und Heimatbrief 2018 wird in diesen Tagen an zahlreiche ehemalige Ochsenhauser Bürger in aller Welt verschickt. Außerdem ist er als Beilage im städtischen Mitteilungsblatt enthalten. Daneben kann das Heft im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen Mittelbuch und Reinstetten kostenlos abgeholt werden. Dort können auch Adressen ehemaliger Bürger abgegeben werden, die den Weihnachtsbrief künftig erhalten sollen.

Zusätzlich ist der Weihnachtsbrief auf der städtischen Internetseite zu finden.