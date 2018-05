Nach und nach werden im Kreisgebiet derzeit die Blitzer aufgestellt, deren Installation der Kreistag im vergangenen Jahr beschlossen hat. Auch in Ochsenhausen steht der neue Blitzer seit dieser Woche auf Höhe des Rottum Hauses in der Memminger Straße (B 312).

In der Ortsdurchfahrt von Goppertshofen wurde die Messanlage ebenfalls bereits installiert, in Betrieb sind die neuen Blitzer aber noch nicht. In Ochsenhausen wird nun zeitnah Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr angeordnet – von der Abzweigung Ulmer Straße bis zum Grünen Weg (kurz vor der Firma Liebherr). Eine Maßnahme, die auf den Lärmaktionsplan zurückzuführen ist.