Eine hohe Hürde hat der SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga zu meistern. Der Tabellenneunte gastiert beim Dritten, dem SV Kehlen. Anstoß am Samstag ist um 15.30 Uhr.

0:0 trennte sich der SV Ochsenhausen vor Wochenfrist zu Hause vom TSV Straßberg. Damit blieb der SVO zum fünften Mal in Folge ohne Sieg. „Spielerisch hat meine Mannschaft überzeugt wie auch in der Woche zuvor gegen Ostrach“, sagt SVO-Spielertrainer Oliver Wild rückblickend und fügt hinzu: „Wir waren die letzten drei Spiele immer stärker als der Gegner. Die Punkteausbeute war nur zu wenig. Was uns fehlt, ist die letzte Konsequenz beim Torabschluss.“ Nur ein Treffer: Das ist die Torausbeute des SVO in den zurückliegenden fünf Spielen gewesen. „Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft weiter an sich glaubt. Dann werden wir auch wieder Punkte einfahren. Jetzt sollte der Knoten so langsam platzen“, so Oliver Wild.

Drei Siege in Serie

Die anstehende Auswärtsaufgabe hat es in sich für den SV Ochsenhausen. Kehlen hat bislang erst zwei Niederlagen in der laufenden Spielzeit kassiert. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und sechs Siege – drei davon gelangen dem SVK zuletzt hintereinander. Vor Wochenfrist gewann Kehlen bei der SG Kißlegg mit 5:2. „Kehlen ist eine Topmannschaft, ich sehe den SVK unter den Top fünf der Liga. Kehlen hat sich im Sommer gezielt verstärkt, unter anderem mit Benedikt Böning und Jonas Klawitter. Auf die Zugänge bin ich schon ein bisschen neidisch“, sagt der SVO-Spielertrainer, der Kehlen am Samstag als Favorit ansieht. „Wir sind uns über die Schwere der Aufgabe bewusst, aber können auch gegen solche Gegner punkten. Vielleicht kommt es uns gelegen, dass Kehlen auch einen offensiven Spielstil pflegt.“ Angesichts der aktuellen Tabellensituation müsse seine Mannschaft aber über sich hinauswachsen.

Verzichten muss Oliver Wild gegen Kehlen auf Christoph Bek und Djilon Sambou. Beide Spieler sind privat verhindert.