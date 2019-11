Der FC Memmingen wirft Trainer Uwe Wegmann raus

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat sich von Cheftrainer Uwe Wegmann getrennt. Das teilte der Verein am Donnerstagabend mit. Wegen der sportlichen Lage seien der 55-Jährige und Co-Trainer Kevin Siegfanz mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. „Das Präsidium und die sportliche Leitung sind der Ansicht, dass ohne Veränderungen der angestrebte Klassenerhalt nicht erreicht werden kann“, wird FCM-Präsident Armin Buchmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. Damit endete das Engagement von Ex-Profi Wegmann schon nach wenigen Monaten. Er hatte den zum SSV Ulm 1846 abgewanderten Stephan Baierl ersetzt.

Der FC Memmingen hat aus den vergangenen sechs Regionalliga-Begegnungen nur vier Punkte geholt und ist mit 18 Zählern aus 18 Spielen akut abstiegsgefährdet. Die Mannschaft steht nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag nur dank des besseren Torverhältnisses auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, punktgleich mit den beiden Teams auf den Abstiegs-Relegationsrängen. Der Vorsprung auf die beiden festen Abstiegsplätze beträgt nur noch zwei beziehungsweise drei Punkte.

Am Donnerstagabend sei Uwe Wegmann und Kevin Siegfanz die Entscheidung in persönlichen Gesprächen mitgeteilt worden. Zuvor habe bereits am Dienstag ein Gespräch über die momentane Situation mit dem Trainerduo, Präsidiumsmitgliedern und der sportlichen Leitung stattgefunden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Mannschaft wurde am Donnerstagabend zur Trainingsbeginn entsprechend über die Personalentscheidungen informiert.

Nachfolger soll in der Winterpause gefunden werden

Bis zur Winterpause übernimmt der Berkheimer Candy Decker als Interimstrainer die Aufgabe. Der 31-Jährige wird die Mannschaft bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim Tabellendritten SpVgg Bayreuth betreuen. In der Winterpause soll ein neuer Cheftrainer verpflichtet werden. Buchmann hofft, dass auf der Mitgliederversammlung des Vereins am 28. November der neue Mann vorgestellt werden kann. Decker, der aktuell pausierte, ist in den weiteren Planungen als Co-Trainer im Verbund mit dem neuen Chefcoach vorgesehen. Er war zuvor als U21-Trainer und in der Jugendarbeit tätig. Als Spieler, der aus der eigenen Nachwuchsarbeit stammt, musste er seine aktive Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen schon recht früh im Alter von 26 Jahren beenden.